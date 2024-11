TEST - Mini Countryman is ruimer dan Volvo XC40 maar valt alsnog door de mand

Tests

Je wordt bijkans doodgegooid met compacte SUV’s. En ze lijken allemaal op elkaar. De nieuwe Mini Countryman ziet er wel origineel uit. Maar is dat genoeg om de geroutineerde Volvo XC40 van zich af te schudden?

De Mini Countryman is groter dan ooit. 6 centimeter hoger en 13 centimeter langer dan zijn voorganger. Daarmee is hij mijlenver verwijderd van de oer-Mini, maar dat was de vorige Countryman ook al.

De groeistuip heeft ervoor gezorgd dat je achter in de Countryman eindelijk riant zit. Er is voldoende knie-, been- en hoofdruimte. Een hele verbetering in vergelijking met de vorige generaties. Daarbij doet het interieur ruim aan, ook met gitzwarte hemelbekleding, zoals in ons geval met de Countryman C John Cooper Works (mild hybrid, 3-cilinder benzinemotor met 170 pk).

De Mini Countryman blijft punten pakken, want de achterbank is over een afstand van 13 centimeter verschuifbaar en de leuning kan in 3 delen (40/20/40) neergeklapt worden.

Gek: Mini ruimer dan Volvo

Ook in de Volvo XC40 B3 (mild hybrid, 4-cilinder met 163 pk) heb je voor- en achterin voldoende ruimte. Maar door de sterk gebogen zijruit ervaar je op de achterbank een minder ruimtelijk gevoel dan in de Mini - hoe gek dat ook klinkt. Al wordt het nooit benauwd. De achterbank is zo flexibel als de Sontbrug tussen Zweden en Denemarken; een stukje naar voren of achteren schuiven is er niet bij.

De kleinere bagageruimte van de XC40 (443 tegen 505 liter voor de Countryman) compenseert Volvo met extra opbergruimte onder de laadvloer. Handig is dat je de hoedenplank hier kunt opbergen. Ook met de tweede zitrij neergeklapt, wint de Mini. Er gaat dan 1390 liter mee, de Volvo houdt het bij 1319 liter voor gezien. Als je vroeger zei dat een Mini ruimer is dan een Volvo werd je keihard uitgelachen, maar tijden zijn veranderd.

Mini Countryman prijs

De Mini Countryman is dus de ruimere SUV van dit tweetal. Maar hier betaal je wel voor. Het hardnekkige vooroordeel dat Mini maximale prijzen hanteert, klopt ook nu. Als je het prijsverschil met de XC40 bekijkt, snak je zelfs naar adem, zo duur is de Countryman.

Wie een dik aangeklede Mini Countryman kan vooral de portemonnee trekken. Tenminste, als je wijs kunt worden uit de nieuwe prijspolitiek van Mini. Die is complexer dan het vroegere spoorboekje van de trein. Mini werkt tegenwoordig met uitvoeringen en accessoirepakketten, maar niet elke uitvoering is met elk pakket te combineren en andersom. Echt, je bent minder tijd kwijt om de Rubik’s Cube op te lossen.

Elektrische voorstoelen? 10.900 euro a.u.b.

Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie? Dan moet je het meest complete XL-uitrustingspakket aankruisen, iets wat je gezien de prijs van 10.900 euro met trillende hand doet. Aan individuele opties doet Mini niet meer. Dus als je helemaal geen selfies wilt maken met de interieurcamera, heb je pech, die zit nu eenmaal ook in het XL-pakket.

De Volvo XC40 heeft een hogere instapprijs, maar eindigt met de geteste uitrusting alsnog een stuk onder het niveau van de Countryman, met een prijsverschil van bijna 17 mille! Inderdaad: ademnood.

