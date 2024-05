Review: Zo krijgt de Mini Countryman (2024) verstokte benzinerijders in een EV

Tests

Zowel de benzineversie als de elektrische Mini Countryman komt in deze review aan bod. De versie met een stekker is extra aanlokkelijk, aangezien de verbrandingsmotor met mild hybrid-techniek niet helemaal aan onze verwachtingen voldoet.

Wat is opvallend aan de Mini Countryman (2024)?

Twee dingen die meteen in het oog springen zijn het stoere design van de buitenkant en het schattige ronde touchscreen aan de binnenkant. De SUV van Mini is tegenwoordig praktisch even groot als de BMX X1, de auto waarmee hij veel van zijn techniek deelt. Dat cirkelvormige aanraakscherm (dat stilletjes het instrumentarium vervangt) kwam eerder al positief ter sprake in onze test van de elektrische Mini Cooper SE.

Het grootste nieuws speelt zich echter onderhuids af: de Mini Countryman is voor het eerst ook verkrijgbaar als volledig elektrische SUV. Mini is zichzelf opnieuw aan het uitvinden en streeft ernaar om tegen 2030 een volledig elektrisch automerk te worden. Zo’n elektrische aandrijflijn met soepele elektromotoren past beter bij deze auto dan de 170 pk sterke driecilinder turbomotor die wij testen. Daarover later meer.

Wat is goed aan de nieuwe Mini Countryman?

Mini bouwt auto’s voor mensen die van mooie spullen houden. De blauwe stof op het dashboard van onze testauto gaat op de deurpanelen over in een andere kleur. Zulke dingen maken het interieur bijzonder. Maar wij zijn vooral gecharmeerd van dat ronde touchscreen. Op foto’s zie je niet hoe vrolijk en uitnodigend het in werkelijkheid is.

De elektrische aandrijflijn past perfect bij de Countryman. Vooral de versie met twee elektromotoren die samen 313 pk vermogen en 494 Nm koppel over alle vier de wielen verdelen. Het is heerlijk om te merken hoe elegant de kracht van de twee elektromotoren wordt samengevoegd en verdeeld. Elke beweging van het gaspedaal wordt precies afgemeten en zonder enige vertraging omgezet in snelheid.

Of je nou bij de laadpaal wacht of naar je bestemming rijdt, op de voorstoelen heb je ruimte genoeg. Op de achterbank is de beenruimte minder riant en dat terwijl de nieuwe Countryman meer bewegingsvrijheid biedt dan zijn voorganger. Elke inzittende ervaart hetzelfde verfijnde veercomfort: een goede balans tussen een sportief harde basisafstemming met genoeg veerreserves om oneffenheden toch soepel glad te strijken.

Wat kan beter aan de Mini Countryman (2024)?

De Countryman komt dan weer niet volledig tot zijn recht met de 170 pk sterke benzinemotor. Dit is een mild hybrid met een elektrische hulpmotor, maar de wisselwerking met de verbrandingsmotor en de automaat botert niet. Als je optrekt vanuit stilstand duurt het lang voordat er iets gebeurt en bij lage snelheden is de automaat nooit tevreden met de gekozen versnelling.

En de kracht waarmee remenergie wordt teruggewonnen is een beetje misselijkmakend. Toch doen we het, want er verschijnt een piepklein madeliefje in beeld. Kortom, hak de aandrijflijnknoop niet te snel door en maak een proefrit met beide aandrijflijnen.

Wat moet je weten over de prijs van de Mini Countryman?

De naam Countryman is toepasselijk, want de prijs van onze testauto is vergelijkbaar met het bruto nationaal product van een klein land. Ruim 60 mille kost-ie en dat komt vooral door het XL-pakket ter waarde van 10.900 euro dat erop zit. Dat maakt dit de meest luxe uitvoering.

Waarschijnlijk heb je genoeg aan het S-pakket van 3800 euro. Een head-up display (want geen instrumentarium), een verschuifbare achterbank, een draadloze oplader en een setje verwarmbare voorstoelen zijn tenslotte wel erg prettig om te hebben.

Prijzen Mini Countryman op benzine

MINI Countryman C (driecilinder, 170 pk) – 45.990 euro

MINI Countryman S ALL4 (viercilinder, 218 pk) - 53.990 euro

MINI Countryman JCW ALL4 (viercilinder, 300 pk) - 76.990 euro

Prijzen Mini Countryman op stroom

MINI Countryman E (204 pk, 64,6 kWh) – 43.490 euro

MINI Countryman SE (313 pk, 64,6 kWh) - 49.490 euro

Wat vind ikzelf van de nieuwe Mini Countryman?

Als je het mij vraagt, slaat Mini de spijker op zijn kop met zijn nieuwe interpretatie van de Countryman. De volledig elektrische Countryman SE biedt de kracht, de souplesse en het comfort dat nodig is om verstokte benzinerijders uit hun vertrouwde Mini in een Mini van de toekomst te krijgen.

Zeker nu de 170 pk sterke benzinemotor met mild hybrid-techniek niet de souplesse verschaft die zo’n volwassen gezinsauto verdient.