Review: elektrische Mini Cooper SE (2024) rijdt alle vooroordelen aan flarden

Tests

Ja, ook wij verzuchten weleens dat elektrische auto’s weinig opwinding bieden. Maar de Mini Cooper SE maakt gehakt van alle vooroordelen. Wat een leuk ding!

Wat valt op aan de elektrische Mini Cooper SE?

Dat de klassieke Mini uit 1959 van sir Alec Issigonis bij elke nieuwe Mini om de hoek komt kijken, moet voor de ontwerpers een loden last zijn. Zo klein, zo wendbaar, zo licht (635 kilo) en toch zo ruim: hoe krijg je de geest van de oer-Mini in een moderne elektrische auto van 2024? Een uitglijder is zo gemaakt.

Alleen al vanwege strenge veiligheidseisen is de elektrische Mini Cooper zwaarlijviger. En dan heb je natuurlijk de batterij, de grootste dikmaker onder de auto-onderdelen. De Mini Cooper SE weegt daardoor ruim 1000 kilo meer dan zijn verre voorganger.

Tegelijk moet het uiterlijk altijd te herleiden zijn naar het beroemdste model uit de Britse autogeschiedenis, dat inmiddels 65 jaar oud is. Al heeft de Mini van 2024 net zoveel met de oer-Mini te maken als een Wiener schnitzel met een Red Lion-pub; hij is ontwikkeld in Duitsland en wordt gebouwd in China. Ter compensatie zijn de achterlichtunits als vanouds leverbaar in de vorm van de Union Jack.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Mini keken de ontwerpers kritisch naar alle details van het oude model. Overbodige chromen frutsels werden allemaal geschrapt, het nieuwe ontwerp is veel terughoudender. Dat is dan ook de nieuwe designfilosofie van Mini (charismatic simplicity), ook de Countryman en de Aceman zijn ontdaan van hun franje. Maar nog altijd herkent zelfs een leek de voorkant van de Mini Cooper direct. Aan de achterkant permitteerden de tekenaars zich een uitspatting: de lichtunits zijn niet meer rechthoekig, maar driehoekig.



Ook binnenin wordt elke nieuwe Mini langs de meetlat van de oerversie gelegd. Het maffe is dat het dashboard van de Mini meer lijkt op het 65 jaar oude model dan dat van zijn voorganger. Mini hield opruiming: het drukke dashboard uit de afzwaaiende Cooper werd ontdaan van vrijwel al zijn knoppen en schakelaars. Eigenlijk blijven alleen een klein stuur, een ronde snelheidsmeter en een bescheiden rijtje knoppen over. Net als bij de eerste Mini.

“De Mini windt je om zijn vingers alsof hij Casanova zelf is.”

Het enorme ronde aanraakscherm, dat wel wat weg heeft van een glazen bol, eist alle aandacht op. Kijk niet vreemd op als er in het display een Engelse bulldog opduikt. Dit is Spike, de virtuele spraakassistent die Mini al eerder voorstelde. Spike blaft niet, maar helpt je door de menustructuur van het infotainmentsysteem heen.

De nieuwe elektrische Mini Cooper komt in twee smaken: met 184 pk (Cooper E) of 218 pk (Cooper SE).



Wat is goed aan de elektrische Mini Cooper SE?

Een Mini koop je met hoge verwachtingen: hij moet fijn sturen, leuk rijden, licht aanvoelen, vlot op het rechterpedaal reageren en niet te snel ingrijpen via overbezorgde veiligheidssystemen. De Mini Cooper lost die verwachtingen met speels gemak in. Hij windt je om zijn vingers alsof hij Casanova zelf is. Voor elk humeur heeft Mini een ‘experience’ bedacht, waarbij de glazen bol een andere lay-out krijgt. Sceptici zullen hun tenen krommen, maar wij hadden eerder het gevoel alsof we in een pretpark zaten met alleen maar leuke attracties.

Zo klinkt de auto in standje Timeless stationair als de benzinemotor van de eerste Mini. Naarmate je harder rijdt, gaat het geleidelijk over in een futuristisch gezoem. In het Go kart-programma worden de besturing en motorrespons directer en gingen ook de geluidstechnici in de overdrive. Trap je het gaspedaal volledig naar de grond, dan hoor je een kunstmatige brom die is afgeleid van een welluidende brandstofmotor, en laat je het gas los voor een bocht, dan hoor je het bekende blob-blob-blob. Hartstikke nep in een EV zonder uitlaatpijpen, maar toch grijnzen we.



“We laten ons met alle plezier in de maling nemen.”

We voeren de snelheid na elke bocht een beetje op. Natuurlijk merk je dat de Mini geen lichtgewicht is, maar de bochtsnelheden zijn hoog en qua speelsheid waan je je in een achterwielaangedreven auto. Klaagt je bijrijder over misselijkheid, schakel dan over op de Relax-stand. Dan gaat het panoramadak automatisch dicht (het nut daarvan ontgaat ons) en hoor je de vogels fluiten. Ook nep natuurlijk, en toch laten we ons wederom met alle plezier in de maling nemen.

Wie niet op die (on)gein zit te wachten en de rust van de geluidloze elektromotor prefereert, kan de Mini-sound met een druk op de knop uitschakelen. Tot slot alle lof voor de zitpositie, die ondanks het batterijpakket in de bodem behoorlijk laag is.



Wat kan beter aan de Mini Cooper SE?

De technici van Mini stuitten op talrijke dilemma’s. Een grote batterij of indrukwekkende snellaadprestaties gaan ten koste van de schaarse ruimte en zorgen voor overtollige kilo’s. De actieradius van de basis-Cooper E (40,7 kWh) houdt met 305 kilometer dan ook niet over. Onze Cooper SE (54,2 kWh) haalt 402 kilometer. Snelladen gaat met maximaal 95 kW (Cooper E: 75 kW). Ook niet iets om over naar China te schrijven.

Maar een elektrische Mini die zoveel rijplezier biedt verdient meer mededogen dan de zoveelste inwisselbare EV waarin we de laatste tijd zo vaak rijden, dus soit. Bekijk je het positief, dan focus je op de verbetering ten opzichte van de oude Mini Electric, die een heel bescheiden bereik van 234 kilometer had.

In een driedeurs Mini kun je niet uitgaan van het zitcomfort van een Rolls-Royce Phantom, al hadden we zulke lage verwachtingen dat het in de praktijk eigenlijk best meevalt. Nog altijd wordt elke centimeter nuttig besteed, zoals Alec Issigonis tevreden zou vaststellen. Verder heeft de Mini grote ramen die veel daglicht toelaten en ook dat verzacht de pijn.



Wanneer komt de elektrische Mini Cooper naar Nederland en wat is de prijs?

De elektrische Mini staat binnenkort bij de dealer, met een basisprijs van 35.990 euro (Mini Cooper E met 184 pk). De Mini Cooper SE kost 38.990 euro.

Mini Cooper E (40,7 kWh)

184 pk, 290 Nm

160 km/h, 0-100 km/h in 7,3 s

13,8 kWh/100 km (305 kilometer)

Prijs: 35.990 euro (geschikt voor SEPP-subsidie)

Mini Cooper SE (54,2 kWh)



218 pk, 330 Nm

170 km/h, 0-100 km/h in 6,7 s

14,1 l/100 km (402 kilometer)

Prijs: 38.990 euro (geschikt voor SEPP-subsidie)

Er komen ook benzineversies. De Cooper C levert 156 pk, dat was 136 pk voor de Cooper. De Cooper S komt zelfs tot 204 pk; 26 pk meer dan de vorige. De eerste motor is een driecilinder, de Cooper S heeft een cilinder meer.



Wat vind ikzelf van de Mini Cooper SE?

De grote designschoonmaak heeft goed uitgepakt bij de Mini Cooper. Het smaakvol afgewerkte dashboard met glazen bol is misschien nog wel mooier dan voorheen. Maar de elektrische Mini pakt je vooral in met zijn rijeigenschappen – zelfs als je graag mekkert over stekkers, laat hij je niet onberoerd. Je blijft lachen. Precies waarom je in een elektrische Mini stapt. Dit is een van de leukste elektrische auto’s. Misschien wel de allerleukste.