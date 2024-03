Je raadt nooit welk automerk in Amerika het meest geliefd is

Nieuws

Wat is het meest geliefde automerk van Amerika? Het antwoord zal je verrassen, want het is niet Tesla. En ook niet BMW of Porsche. Mercedes dan? Nee, verre van zelfs.

Consumentenorganisatie Consumer Reports test al ruim 85 jaar auto's. Zo bekeken liggen wij nog in de luiers. De Amerikaanse consumentenbond publiceert ook met enige regelmaat verschillende lijstjes. Bijvoorbeeld van de betrouwbaarste auto's. Het nieuwste lijstje betreft de meest geliefde automerken van Amerika. En daarin valt een aantal dingen op.

Het automerk dat bovenaan in de lijst van meest geliefde automerken staat, is Rivian. Dit betrekkelijk nieuwe merk uit California ontwikkelt en bouwt net als Tesla alleen elektrische auto's. Dat zijn nu nog de Rivian R1S (een grote SUV) en de Rivian R1T (een grote pick-up). Maar liefst 86 procent van de eigenaren geeft aan het merk weer te kopen als de huidige auto aan vervanging toe is. Dat is het hoogste percentage van alle 29 automerken die in het tevredenheidsonderzoek terugkomen. Verder behaalt Rivian de hoogste tevredenheidsscore.

Rivian scoort hoog op het gebied van rijden, maar niet zo goed als Tesla, dat op dit onderdeel op de eerste plaats staat. Ook op comfortgebied weet Rivian punten binnen te slepen.

In 2026 krijgen de bestaande Rivian-modellen gezelschap van een kleinere SUV. Dat is de Rivian R2, een concurrent voor de Tesla Model Y. De auto komt ook naar Nederland, maar pas in 2027. Dan is er ook nog de Rivian R3, maar of die naar ons land komt, is nog niet bekend (maar we hopen van wel).

Mini stijgt het hardst

De grootste stijger op het lijstje van Consumer Reports is Mini, van plek 13 naar 2, net achter Rivian dus. 77 procent van de eigenaren is zo tevreden over zijn Mini Cooper, Mini Clubman of Mini Countryman dat ze weer een Mini zouden kopen. De top 5 bestaat verder uit BMW, Porsche en Tesla. De luxemerken Genesis en Lexus staan op plek 6 en 7. Alle genoemde merken behalen een herhaalaankoop-percentage van ruim 70 procent.

Porsche scoort het best qua comfort en wordt ook hoog gewaardeerd als het aankomt op de rijeigenschappen, net als BMW en Genesis.



Volkswagen en Nissan presteren belabberd



Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Infiniti bijvoorbeeld, het luxemerk van Nissan bungelt helemaal onderaan de lijst met een tevredenheidsscore van 1. Toch zegt 43 procent van de Infiniti-rijders er weer een te kopen. Vooral op comfortgebied zijn hun eigenaren teleurgesteld.

Nissan zelf doet het ook niet lekker en eindigt op de 27ste plaats. Nog opvallender is de belabberde prestatie van Volkswagen, dat bij ons in Europa een goede reputatie geniet. Het merk staat op de een na laatste plek met een tevredenheidscore van 2. Vooral de rijeigenschappen laten volgens de eigenaren te wensen over.

Dol op lijstjes? Je komt ze ook tegen in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Amerikanen vinden Mercedes te duur

Audi en Mercedes zijn evenmin in staat hun kopers in de watten te leggen, want ook deze merken zijn in de onderste regionen beland, op plek 24 en 25. Audi scoort laag wat betreft opbergruimte in het interieur (die Amerikanen ook altijd met hun milkshakes en coffee-to-go), terwijl de eigenaren van een Mercedes vinden dat ze te diep in de buidel moeten tasten wanneer hun auto aan onderhoud of reparatie toe is.

Toyota, wat doe je nu?

Toyota valt een beetje tegen. Vaak gaat dit Japanse merk in tevredenheidsonderzoeken aan kop, maar dit keer moet het genoegen nemen met een 12de plaats, op gelijke hoogte met Chevrolet, Honda en Ram.

Dat Ram het redelijk goed doet, heeft te maken met het testonderdeel 'cabin storage', opbergruimte in het interieur. Blijkbaar kun je in de grote pick-ups veel troep kwijt en zijn er meer bekerhouders dan knopjes. De bagageruimte wordt niet meegerekend, dus aan de enorme laadbak worden geen punten toegekend.

Aan het onderzoek deden eigenaren van 330.000 voertuigen mee. De meeste modellen hebben als bouwjaar 2021-2023, maar enkele komen zelfs uit 2024. De tevredenheidsscore is gebaseerd op het percentage eigenaren dat zonder enige twijfel weer hetzelfde merk zou kopen, waarbij rekening wordt gehouden met prestaties, betrouwbaarheid, comfort en rijeigenschappen.