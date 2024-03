Nieuws

Na alle leaks en teasers is het dan eindelijk zover: Rivian onthult zijn nieuwe Rivian R2, een concurrent voor de Tesla Model Y. Maar de grootste verrassing is de komst van nóg een model, de R3. En dat is een bijzonder geinig autootje, waarvan we hopen dat-ie snel naar Nederland komt.



Rivian bewandelt dezelfde weg als Tesla. De Amerikaanse start-up begon met enkele dure en luxueuze EV’s om het merk op de kaart te zetten (Rivian R1T en R1S), en richt zich nu op een grotere markt. De nieuwe R2 is voor Rivian wat de Tesla Model 3 voor Tesla was in 2017. Met deze auto wil Rivian doorbreken. Maar zijn grootste concurrent is niet de Model 3, maar die andere belangrijke Tesla: de Model Y.

Rivian R2 ontwerp

Toeval of niet, de Rivian R2 is met zijn lengte van ruim 4,7 meter, breedte van 1,9 meter en hoogte van 1,7 meter ongeveer even groot als de Tesla Model Y. Tegelijk is de R2 een stuk compacter dan de Rivian R1S.

Wat de R2 wel gemeen heeft met zijn grotere broer is het ontwerp. Maffe verticale lichtstrips domineren het front en de kaarsrechte daklijn is ook een terugkerend stijlelement. Aan de achterkant volgt Rivian keurig alle modetrends, met een doorlopende lichtunit waaronder de merknaam in koeienletters is uitgeschreven.



Rivian R2 interieur

In het interieur van de R2 vinden we enkele verrassende zaken. Zo heeft de SUV niet één, maar twee dashboardkastjes. In de portieren zitten geen speakers, Rivian vond nóg een plek voor klein grut belangrijker. In het bestuurdersportier zit de zaklamp die Rivian standaard in al zijn modellen plaatst.

Verder zien we een minimalistisch dashboard, dat ook weer doet denken aan Tesla. Maar anders dan Tesla, kiest Rivian ervoor om naast het grote centrale touchscreen nog een digitaal instrumentarium voor de neus van de bestuurder te plaatsen.

Rivian R2 actieradius

De nieuwe SUV van Rivian wordt leverbaar met verschillende accupakketten. Rivian belooft dat alle versies van de R2 minimaal een actieradius hebben van 483 kilometer (300 miles). Je kunt kiezen voor een R2 met één, twee of drie elektromotoren. In het eerste geval worden enkel de achterwielen aangedreven, met twee of drie elektromotoren wordt de SUV vierwielaangedreven. De krachtigste R2 sprint in minder dan 3 seconden van 0 naar 96 km/h (60 mph).

Rivian R2 (2026) prijs en levertijd

De productie van de Rivian R2 gaat in de eerste helft van 2026 van start in de fabriek in Illinois. Europa moet nog langer geduld hebben. Volgens de Nederlandse Rivian R2-pagina komt de auto pas in 2027.



En dan de prijs. Rivian meldt een Amerikaanse vanafprijs van 45.000 dollar. Ook daarbij wordt duidelijk dat Rivian het vizier op Tesla richt, want hij is daarmee net iets duurder dan de Model Y. Over de Nederlandse prijs weten we nog niets.

Rivian R3: verrassing van Rivian

Rivian deelt nog meer nieuws. Het toonde tijdens de onthulling van de R2 al enkele beelden van een compacter model, de Rivian R3 (bovenste 3 foto's). Daarvan komt ook een wat stoerdere versie, de R3X (onderste 3 foto's). De designtaal van Rivian is duidelijk terug te zien in de R3 en R3X: dezelfde merkwaardige koplampen, dezelfde hoekige vormgeving. Wij zijn behoorlijk gecharmeerd van beide modellen, maar oordeelt u vooral zelf.



Voor de Rivian R3 zijn alle plannen nog in nevelen gehuld. We weten geen introductiedatum en ook geen prijs. Maar het tipje van de sluier is veelbelovend; we blijven maar kijken naar de merkwaardige en hoogst originele vormgeving. Voor de Europese markt is dit compacte model waarschijnlijk relevanter dan de Rivian R2.