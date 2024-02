Nieuws

Zijn elektrische auto's betrouwbaarder of juist minder betrouwbaar dan auto’s met een verbrandingsmotor? Dat laatste, volgens het jaarlijkse onderzoek van J.D. Power. Toch hoeven eigenaren van een elektrische auto zich niet druk te maken om dit onderzoek.



De data-analisten van J.D. Power onderzoeken jaarlijks de betrouwbaarheid van auto’s van verschillende merken. Dit doen zij door eigenaren van auto's drie jaar na hun aankoop te vragen tegen welke problemen ze opliepen. Sinds een aantal jaar worden ook elektrische auto's in het onderzoek betrokken. De opvallende conclusie van dit jaar? Elektrische auto’s zijn een stuk minder betrouwbaar dan auto’s met een verbrandingsmotor.

Elektrische auto’s minder betrouwbaar

Om de betrouwbaarheid van een automerk te meten, ondervroeg J.D. Power de auto-eigenaren over negen categorieën, waaronder rijhulpsystemen, rijervaring, exterieur, infotainment, interieur, aandrijflijn en stoelen. Op basis daarvan komen de data-onderzoekers tot een score: een gemiddeld aantal problemen per 100 auto’s.

De score viel niet positief uit voor elektrische auto’s. Gemiddeld hadden EV’s 256 problemen per 100 auto’s. Plug-in hybrides deden het iets beter met 216 problemen, terwijl traditionele auto’s met een verbrandingsmotor het betrouwbaarst bleken met 187 problemen per 100 onderzochte auto’s.

De onderzoeksresultaten van J.D. Power per merk





Bandenslijtage elektrische auto



Dat elektrische auto's er matig vanaf komen, heeft twee oorzaken: bandenslijtage en gebrekkige smartphone-integratie. Zo gaf 39 procent van de EV-eigenaren aan dat ze hun banden de afgelopen twaalf maanden minstens één keer moesten vervangen, tegenover 20 procent bij eigenaren van auto’s met een verbrandingsmotor.

Dat is overigens geen nieuwe constatering. Gemiddeld slijten banden onder elektrische auto's sneller dan de banden onder benzine- en dieselauto's. Dat komt doordat elektrische auto's doorgaans zwaarder zijn, als gevolg van het batterijpakket dat ze meetorsen. Ook hebben elektrische auto's meestal meer vermogen, wat ook kan leiden tot het sneller slijten van de banden.

Smartphone-integratie EV's



Smartphones die niet goed integreren met de auto zijn het tweede grote probleem van elektrische auto's. Dit is volgens het onderzoek de grootste ergernis van EV-eigenaren. Ze gebruiken hun telefoon vaker dan eigenaren met een auto met verbrandingsmotor, bijvoorbeeld om via een app de batterijstatus te controleren, de auto voor te verwarmen of een laadstation te vinden. Als de app niet werkt als gevolg van technische problemen, trage reacties of het wegvallen van bereik, is dat dan ook niet handig. Ook willen over-the-air updates nog weleens mis gaan.

Kort door de bocht

Het onderzoek noemt EV’s dus minder betrouwbaar, maar er is ook iets op het onderzoek zélf aan te merken. Elektrische auto's vormden slechts 2,5 procent van de steekproefomvang (ongeveer 750 auto's). Bovendien waren de meeste van deze EV’s Tesla’s, waardoor de gegevens eenzijdig zijn.



Ook wordt in het rapport niets gezegd over de slijtage van batterijen of een teruglopende actieradius en dat zijn juist de belangrijkste aandachtspunten bij elektrische auto's. Het is dus niet fair om zo stellig te beweren dat elektrische auto's minder betrouwbaar zijn. Eigenlijk vergelijk je appels met peren.