Nieuws

BMW is bloedserieus over zijn aankomende Neue Klasse, een nieuwe generatie BMW-modellen die allemaal elektrisch zijn. Maar denk nu niet dat BMW hiermee al afscheid neemt van de verbrandingsmotor.

Binnenkort moet je nóg beter kijken eer je doorhebt of de BMW die voor je rijdt elektrisch is of op benzine rijdt. Productbaas Bernd Körber heeft volgens Autocar.co.uk gezegd dat BMW in de nabije toekomst auto's met een verbrandingsmotor blijft bouwen (hybride of niet) én dat deze hetzelfde design zullen hebben als de elektrische modellen van de Neue Klasse.

Hiermee bewandelt BMW dezelfde weg als concerngenoot Mini. De nieuwe Mini geeft je de keuze van twee aandrijflijnen: elektrisch en benzine. Maar als je ze naast elkaar zet, zie je nauwelijks het verschil (de linker foto hieronder is de benzineversie). Onderhuids verschillen ze wel degelijk. De elektrische Mini staat op een nieuw EV-platform terwijl de Cooper met benzinemotor feitelijk de Mini is die al in 2013 op de markt kwam.

Nieuwe BMW 3-serie

De aankomende BMW 3-serie krijgt eenzelfde behandeling als de Mini. Er komt een elektrische versie die gebaseerd is op de Neue Klasse-conceptcar (zie de middelste en rechter foto hieronder), maar ook een versie met een verbrandingsmotor die erop lijkt. Alleen heeft de ICE-uitvoering als basis het huidige platform, maar dan in een opgewaardeerde variant. Dat is in elk geval de wens van Bernd Körber.

"Voor de nabije toekomst hanteren we een flexibele benadering wat technologie betreft. Daarbij zijn we van plan om alle aandrijflijnen op één productielijn te bouwen. Zodra de markt in een bepaalde richting schuift, hoeven we op die manier geen fabriek te sluiten of een ploegendienst te verwijderen, maar slechts over te schakelen op een andere aandrijflijn."

Ondanks alle tegenslag waar EV's mee te maken hebben, zegt BMW bij monde van verkoopdirecteur Jochen Goller dat de huidige trend nog altijd een groei van elektrische auto's is. "Waar de verkoopschattingen van EV's twee jaar geleden veel te optimistisch waren, zijn ze nu juist te pessimistisch. Ik denk dat zodra de actieradius toeneemt en de laadtijd korter wordt, veel consumenten alsnog overstag gaan."

BMW is veel van plan, met onze nieuwsbrief praten we je wekelijks bij!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

6 nieuwe elektrische BMW-modellen

BMW wil tegen 2026 zes nieuwe elektrische modellen uitbrengen die allemaal zijn gebaseerd op de Neue Klasse. Het eerste model wordt een SUV die de huidige elektrische BMW X3 gaat vervangen (zie linker foto hierboven). Daarnaast zitten dus nog vijf andere modellen - waaronder een elektrische BMW 3-serie - in de pijplijn.

BMW wil dat het EV-aandeel in zijn verkopen stapsgewijs omhooggaat. In 2023 was 16,7 procent van alle verkochte BMW’s wereldwijd een EV, voor 2024 mikt BMW op 20 procent. En als alles volgens plan verloopt, groeit in 2025 het aandeel naar 25 procent. Een jaar later moet dit, mede door de zes Neue Klasse-modellen, gestegen zijn naar 33 procent.