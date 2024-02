Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op de week waarin bezitters van een camper slecht nieuws kregen en Volkswagen ons liet schrikken met een oude foto. Goed nieuws, slecht nieuws. top en flop.

Top - Wees maar blij: dit spuuglelijke autootje was bijna de Volkswagen Golf geworden



Het zal toch gebeurd zijn dat de directie van Volkswagen niet gekozen had voor de auto links, maar het oranje monstertje rechts had uitverkoren. Was de Golf dan net zo succesvol geworden? We vermoeden dat de auto met z'n Oostblok-ontwerp op een daverende flop was uitgedraaid.



Top - Nieuwe Mini Cooper krijgt gewoon een benzinemotor



Wie door de komst van de elektrische versie bang was dat de Mini Cooper op benzine zou verdwijnen, kan opgelucht ademhalen. De nieuwe heeft gewoon weer een benzinemotor, zelfs met meer vermogen dan voorheen. Bovendien lijkt de benzineversie veel meer op de Mini Cooper zoals we hem al jaren kennen.

Top - SUV's moeten in Parijs veel parkeergeld betalen

Uitzonderingen daargelaten, hebben wij het niet zo op grote, zware en lelijke SUV's. De inwoners en het stadsbestuur van Parijs zijn het met ons eens. Als je met auto's als de BMW XM de Eiffeltoren wilt bezoeken, moet je straks 18 euro per uur betalen voor een parkeerplek. De maatregel geldt voor alle auto's zwaarder dan 1600 kilo. Ook niet-SUV's dus. En dat is dan wel jammer, want ook stijlvolle sedans en stationwagons zijn dan de klos.



- Flop - Afkicken voor BMW i5 Touring-kopers

Echte BMW-liefhebbers krijgen een teleurstelling te verwerken. De separaat te openen achterruit die de Touring-modellen van BMW sinds jaar en dag kenmerkte, is bij de nieuwe i5 Touring verschwunden, weg, foetsie. Vooral balen als iemand tot 2 centimeter op je achterbumper heeft geparkeerd en je iets in de bagageruimte kwijt wilt, of als je onder zo'n gemene betonnen balk in een lage parkeergarage staat.

- Flop - Ford Focus verdwijnt in 2025



Echt als een verrassing kwam het nieuws van het einde der Focus-tijden niet. Vorig jaar was er al sprake van, toen productiebanden van de Fiesta voor eeuwig werden stopgezet. Maar het is definitief, het doek van dit succesvolle en fijn sturende model valt eind 2025. Daardoor wordt een nieuwe Ford nog duurder ...



- Flop - Vanaf 2026 meer belasting voor je camper

Campers zijn zwaar en rijden veelal op diesel. Toch is camper-wegenbelasting gemiddeld veel goedkoper dan de wegenbelasting voor een personenauto met dieselmotor. Maar helaas, vanaf 2026 komt daar een eind aan.