Parkeren in Parijs peperduur - ook niet-SUV's en elektrische auto's de sjaak

Eigenlijk was Parijs sowieso al een nachtmerrie voor automobilisten van buiten de stad. Met extra hoge parkeertarieven voor zware auto's gaat het stadsbestuur proberen met name SUV-bestuurders te weren. En denk niet dat je met een EV de dans ontspringt.



SUV's worden wereldwijd steeds populairder, maar ze zijn het stadsbestuur van Parijs een doorn in het oog. In een poging om de luchtkwaliteit te verbeteren en de schaarse ruimte in de Parijse straten beter te gebruiken, wil het stadsbestuur bezoekers met grote zware SUV's weren. Niet puur en alleen als maatregel van bovenaf, maar na een volksraadpleging.

Extra hoge tarieven alleen voor bezoekers Parijs



In een referendum stemde een meerderheid (55 procent) van de stemgerechtigden voor een verhoging van de parkeertarieven. Overigens was de opkomst niet bijster hoog; nog geen 6 procent van de kiesgerechtigden kwam opdagen. Waarschijnlijk was de betrokkenheid van de kiezers groter geweest als de maatregel ook ging gelden voor de inwoners van de Franse hoofdstad zelf.



Vooralsnog zijn alleen bezoekers de klos. Zij gaan in en rond het centrum straks 18 euro per uur betalen. Dat betekent een verhoging met 6 euro per uur en ruim twee keer zo veel als het hoogste tarief (7,50 euro) in Amsterdam.

Gewichtsgrens van 1600 kg



Toch hoef je niet onmiddellijk in paniek te raken als je regelmatig met je Renault Captur of Peugeot 2008 een weekendje Parijs doet. Want hoewel de verhoging van de parkeertarieven eigenlijk tegen SUV's is gericht, is het vrijwel ondoenlijk om er een bepaalde klasse of categorie auto's uit te lichten. Vandaar dat Parijs zich richt op de harde cijfers: de gewichtsgrens voor auto's met verbrandingsmotor - ook hybrides! - is 1600 kilo.



Ook niet-SUV's worden geraakt



Dat betekent dat de maatregel ook grotere sedans en stationwagons raakt. Zo weegt een BMW 530i Touring uit 2020 al 1705 kilo en een recente Audi A6 Avant gaat eveneens over de Parijse gewichtsschreef. Maar ook oudere auto's met bovengemiddeld veel vet op de botten moeten extra gaan dokken. Zo behoort een Citroën C5 Tourer 3.0 HDi met ruim 1700 kg eigengewicht tot de zwaargewichten.

Voor veel EV's betaal je in Parijs ook 18 euro per uur



Bij elektrische auto's let Parijs iets minder streng op de kilo's. Maar juich niet te vroeg. Voor EV's geldt een gewichtsgrens van 1800 kg. In de praktijk betekent dit dat eigenlijk alleen de kleinere modellen de dans ontspringen. Zo weegt een Volkswagen ID.3 met het grote accupakket (77 kWh) al 1835 kg.