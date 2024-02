Naar vorm zoekend Ford schrapt ook de Focus

Nieuws

Na de Fiesta moet eind 2025 ook de Ford Focus het veld ruimen. Daarmee zijn in vijf jaar tijd alle betaalbare Ford-modellen uit de prijslijst verdwenen. Het stoppen van de Focus gaat gepaard met duizenden ontslagen.



In Nederland is de sinds 1998 leverbare Ford Focus altijd populair geweest. In 26 jaar werden bijna 270.000 Focus-modellen (Foci?) geregistreerd. Alleen de Fiesta (306.993) en voorganger Escort (315.580 registraties sinds 1983, het zijn in totaal nog veel meer) waren bij ons populairder. De verkoopaantallen liepen wel langzaam terug, tot een dieptepunt van 3499 registraties in 2023.

De stap van Ford is opmerkelijk. Nog maar vijf jaar geleden grossierde het merk in betaalbare modellen. Sindsdien verdwenen de Ka+, de EcoSport en de Fiesta van het toneel. Waarna de twee jaar geleden gefacelifte Focus dus volgt in 2025. Nu is de Ford Puma de nieuwe instapper, maar die kost wel minstens 32.995 euro.



Ontslagen bij Ford

Het einde van de Focus gaat gepaard met het ontslag van 3500 werknemers van de Ford-fabriek in het Duitse Saarlouis. Duizend andere medewerkers worden omgeschoold. De Focus is het enige model van Ford dat daar wordt gebouwd, voor het produceren van de elektrische auto’s van de toekomst werd gekozen voor andere fabrieken in onder meer Keulen en Spanje.

Ford was in gesprek met BYD over een overname van de fabriek in Saarlouis, maar de Chinezen kozen voor een locatie in Hongarije.

Elektrische Ford Puma (2024)



Wat gaat Ford nu doen? De relatie met elektrische modellen is tot nu toe moeizaam. Het begon al met de elektrische Focus in 2013, die niet zo goed reed als een ‘gewone’ Focus en nauwelijks verkocht. Op dit moment kun je alleen een smaakgevoelige Mustang Mach-E kopen als je een elektrische Ford wilt.

Aan dat karige aanbod komt dit jaar wel verandering; de Ford Explorer komt eindelijk op de markt, feitelijk een Volkswagen ID.4 met een andere neus. Ford had afgelopen week nóg een verrassing, want tegelijk met de Puma facelift werd de elektrische Ford Puma Gen-E aangekondigd. De onthulling is nog in 2024. Er zijn nog geen details bekend, we weten bijvoorbeeld niets over de actieradius.



Verder werd deze week duidelijk dat Ford in het geniep werkt aan een platform voor goedkope elektrische auto’s. Daarover is nog weinig bekend, al rekenen we op een compacte elektrische Ford van rond de 25.000 euro. De kans is zelfs aanwezig dat de naam Fiesta terugkeert.