Ford werkt in het geniep aan een platform voor goedkope EV’s

Ford loopt op het gebied van elektrische auto’s nogal achter. En daar moet snel verandering in komen, zo vinden ze zelf. Daarom werken bollebozen van het merk al twee jaar in het geniep aan een platform dat als basis kan dienen voor goedkope EV’s.

Dat liet Ford-CEO Jim Farley weten tijdens een interne meeting met investeerders en medewerkers. Dit team is in het geheim samengesteld en werkt dus al twee jaar aan de ontwikkeling van een platform voor nieuwe elektrische auto’s.

Volgens Farley is het platform flexibel en kan het als de basis van verschillende soorten voertuigen dienen. De focus van Ford verschuift daarbij steeds meer naar compactere en goedkopere EV’s.



Hard nodig

Ford heeft betaalbare elektrische auto’s hard nodig om competitief te worden in de EV-markt. Momenteel heeft het Amerikaanse merk enkel de Ford Mustang Mach-E en de Ford F-150 Lightning (in Europa alleen leverbaar in Noorwegen en Zwitserland) als elektrische opties in het modellengamma.

Mede door de hoge prijzen zijn deze EV’s nog niet bepaald een succes. Ter illustratie: de Mustang Mach-E ging in Nederland vorig jaar slechts 411 keer over de toonbank, waarmee het een schamel aandeel van 3 procent had in de verkopen van Ford in ons land.

Eerder werd de Ford Explorer al aangekondigd als redder in EV-nood, maar de ID.4-kloon laat lang op zich wachten. In eerste instantie zou de suv vorig jaar komen, maar de introductie werd uitgesteld om te voldoen aan nieuwe veiligheidsregels. En al komt de Explorer binnenkort op de markt - we hebben het over een auto met een streefprijs van richting de 45.000 euro. Daarmee is de EV absoluut geen koopje te noemen.

Ultieme concurrentie

Omdat goedkope elektrische auto’s verkoopkansen bieden, heeft Ford enkele medewerkers in alle discretie aan het werk gezet voor het nieuwe platform. Daarmee komen ook elektrische auto’s met het magische streefbedrag van 25.000 euro in beeld. Ford is echter niet het enige merk dat de ambitie heeft om zo’n EV te ontwikkelen, zo weet ook Farley. "Al onze EV-teams zijn meedogenloos gefocust op de kosten en efficiëntie van onze EV-producten", zei hij. "Omdat de ultieme concurrentie de betaalbare Tesla en de Chinese merken zullen zijn."

Toch geven we Ford een goede kans. De Amerikanen zijn decennialang succesvol geweest met de Ford Fiesta en weten dus wat het is om een betaalbare en goed rijdende compacte auto te ontwikkelen. We hebben daarbij wel het dringende advies aan Ford om hun nieuwe betaalbare EV de naam Fiesta te geven. En om er een even leuke stuurmansauto van te maken als de oude Fiesta. Dan zijn wij alvast om.