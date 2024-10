Bij Ford hoef je je handen niet meer aan het stuur te houden

Nieuws

Ford heeft een primeur te pakken: het brengt het eerste systeem op de markt waarmee je handsfree snelwegtrajecten kunt afleggen. Wij testen BlueCruise op de Nederlandse snelweg. Kun je nu dan eindelijk onderweg de krant lezen, Netflix kijken of met je beste vrienden appen?



Ford BlueCruise

Bij een Ford-dealer in Utrecht nemen we de proef op de som. Een opvallende gele rally-uitvoering van de Ford Mustang Mach-E heeft het BlueCruise-systeem aan boord.

Voor vertrek managet de PR-manager van Ford onze verwachtingen: dit is geen volledig autonoom rijdende auto. Eigenlijk is BlueCruise niet meer dan een uitbreiding op al bestaande functies, zoals als adaptieve cruise control en lane assist. De auto houdt je binnen de lijnen en houdt tegelijkertijd afstand van de andere weggebruikers. Maar als je van rijbaan wilt wisselen, moet je nog zelf aan de bak.

Het grote verschil met oude systemen is dat je je handen niet meer aan het stuur hoeft te houden. Bij de meeste auto's klinkt dan al na een paar seconden een waarschuwing dat je dat wél moet doen. Maar bij BlueCruise kun je zonder gevolgen met je armen over elkaar blijven zitten.

Toch kun je niet een boek gaan lezen, flirten met een medeweggebruiker of alvast naar huis appen dat de lasagne al in de oven kan. Je moet namelijk je ogen op de weg houden en dat houdt de auto wél streng in de gaten. Wanneer je ogen langer dan 4 seconden afdwalen, krijg je een waarschuwing. Reageer je niet, dan schakelt de auto het systeem uit.

Het is geen ingewikkeld proces om Blue Cruise te installeren: vrijwel alle Mach-E’s hebben de hardware al aan boord. Zoals de camera die je ogen in de gaten houdt. Met een over-the-air update is de installatie dus zo gepiept. Eerst zijn Mach-E’s uit 2024 aan de beurt, later volgen oudere modeljaren en ook andere modellen als de Ford Kuga. De Ford Explorer en Capri zijn de uitzondering, omdat zij gebruikmaken van Volkswagen-techniek. Voor deze EV’s is BlueCruise dan ook niet mogelijk.

Wetgeving en autonoom rijden

Dat je niet mag appen achter het stuur van deze Mustang, valt Ford niet te verwijten. Het is de wetgeving die roet in het eten gooit. In die fase van autonoom rijden komt de wetgeving namelijk in de knoop: wie heeft de eindverantwoordelijkheid over het voertuig? Oftewel, wie moet er worden aangekeken als er een ongeluk gebeurt?



In de praktijk werkt het systeem prima. We zetten koers richting de A12 en na een kort ritje met de handen aan het stuur voegen we in op de snelweg. Dit is het moment om BlueCruise in te schakelen en onze handen van het stuur te halen. We leggen onze handen op schoot terwijl de auto het rijden overneemt. Voor de eerste keer worden we niet uitgekafferd door alarmsystemen. Heerlijk.

Hoewel de stap van adaptieve cruise control met lane assist naar dit systeem niet zo groot of baanbrekend is, is het zaak om BlueCruise in het grotere plaatje te zien. Het is simpelweg de volgende stap naar volledig zelfrijdende auto's.