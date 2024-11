Nieuws

De Ford Explorer en de Ford Capri zijn gloednieuw en bovendien elektrisch. Kat in 't bakkie, zou je denken. Mis. Niemand koopt er een en dus neemt Ford ingrijpende maatregelen.

Het zit Ford de laatste tijd niet mee. Het bedrijf van Henry Ford, die ooit de lopende band bedacht, heeft eindelijk twee elektrische modellen in de prijslijst. Maar vooralsnog leveren de Explorer en Capri geen klinkende resultaten op.



De Ford Explorer en de Ford Capri zijn beide gebaseerd op Volkswagen-modellen (ID.4 en ID.5). Met deze elektrische auto's wil Ford marktaandeel terugveroveren, maar dat lukt vooralsnog niet. Dat ligt heus niet aan de auto's zelf, maar de pest voor Ford is dat steeds minder consumenten een EV willen vanwege wegvallende subsidies en de hogere aanschafprijs. En dus schroeft Ford de productie van de EV-modellen die in Keulen gebouwd worden na een paar maanden al drastisch terug.

'Snel verslechterende markt'

De fabrieksmedewerkers hebben nu alle tijd om hun Sinterklaas-surprises te maken en de kerstboom op te tuigen, want tot aan de kerstvakantie moeten ze afwisselend een week werken en een week vrij nemen. Slecht nieuws voor Ford, dat bijna 2 miljard euro in zijn Keulse fabriek had geïnvesteerd heeft om hem klaar te stomen voor de productie van EV's. En er gaan al geruchten dat de productie ook na de feestdagen nog niet op volle toeren zal draaien.

Ho nou!

De elektrische Ford Capri is pas sinds september 2024 in productie en er worden nu dus al minder exemplaren gebouwd dan gepland. Anders stapelen de Capri's zich bij de dealer op. Hetzelfde geldt voor de Explorer. Die elektrische SUV loopt vanaf juni 2024 van de band en dat gaat in een dusdanig tempo dat Ford nu zegt: ho nou!

Weinig om op terug te vallen

Het vervelende is dat Ford In Europa weinig benzineauto's heeft om op terug te vallen. De Ford Puma en de Ford Kuga zijn recent vernieuwd, maar draaien al even mee. De Focus gaat in 2025 uit productie en de Fiesta is niet meer leverbaar. Een nieuw model dat eraan komt, is de Puma Gen-E, maar die is, je raadt het al, elektrisch.

Dan is er nog de Explorer plug-in hybride, maar die is zo groot, Amerikaans en duur dat-ie niet voor het verschil gaat zorgen. Oei, oei, oei, wat zal Ford spijt hebben van zijn besluit om de Fiesta uit het aanbod te halen.

Ford-verkopen in het afvoerputje

Ondertussen ziet Ford zijn verkopen flink dalen. Van januari tot en met september 2024 verkocht Ford 326.975 auto's in Europa. Dat is een daling van 18 procent in vergelijking tot een jaar eerder. En ook het marktaandeel kromp van 4,1 naar 3,3 procent.



Ook dat nog ...

Dat Ford-topman Jim Farley van de daken schreeuwt dat hij naar volle tevredenheid in een elektrische auto uit China rijdt, helpt natuurlijk niet mee. Kappen met die ongein, Jim, en in een Capri stappen!