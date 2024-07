Ford Capri (2024): ID.5 van Ford heeft alles én niets met het origineel te maken

Nieuws

Met de elektrische Ford Capri neemt Ford een risico: wordt de naam van de oude Capri bezoedeld of hoe zit dat? Ook de banden met Volkswagen zijn warm en er is een Nederlands tintje aan de auto.



Dat Ford nog niet zo lekker gaat op elektrische auto's, is genoegzaam bekend. De Mustang Mach-E was al snel over zijn verkoophoogtepunt heen en daarna bleef het vooral stil in Keulen.

Maar met hulp van Volkswagen keert Ford het tij. De elektrische Fords krijgen namen uit het roemrijke verleden. De Ford-versie van de Volkswagen ID.4 heet Ford Explorer, voor de eigen draai aan de ID.5 werd zelfs de naam Capri opgepoetst.

Overeenkomsten met oude Capri



De Capri was eind jaren zestig de Europese tegenhanger van de Ford Mustang, al steeg zijn roem lang niet zo hoog als die van de Amerikaanse icoon. Tussen de oude en de elektrische Ford Capri zie je als je goed kijkt best wat overeenkomsten. Laten we voor de verandering eens aan de achterkant beginnen. Beide modellen hebben een zwarte rand rondom de achterlichtunits, over de volle wagenbreedte.

Aan de voorkant is de vorm van de motorkap vrijwel hetzelfde en zien we in beide modellen dubbele ronde koplampen. Die zaten er bij de oude Capri overigens alleen in de allerdikste varianten van de eerste generatie en waren pas standaard bij de allerlaatste versie (vanaf 1978).



Ford Capri en Volkswagen ID.5



Onderhuids is de Capri in every inch a Volkswagen. Dat betekent dat de achterwielaandrijver een batterijpakket heeft van 77 kWh, terwijl de vierwielaangedreven versie een 79 kWh in z'n buik krijgt. Er zijn twee vermogensvarianten: 286 pk en 340 pk. Laden gaat met 11 kW, snelladen met 136 kW (RWD) of 185 kW (AWD). Een warmtepomp is niet standaard, maar kost 1200 euro.



Ford Capri Extended Range RWD

286 pk, 545 Nm

13,3 kWh/100 km (Premium: 14,0 kWh/100 km)



Actieradius: 627 km (Premium: 598 km)

180 km/h, 0-100 km/h in 6,4 s

achterwielaandrijving



Ford Capri Extended Range AWD



340 pk, 679 Nm

15,0 kWh/100 km (Premium: 15,8 kWh/100 km)

Actieradius 592 km (Premium: 560 km)



180 km/h, 0-100 km/h in 5,3 s

vierwielaandrijving

Ford Capri design

Er is ook een Nederlands tintje aan de Capri, want hij kwam tot stand onder leiding van Groninger Amko Leenarts. Bekijk je de Capri en profil, dan krijg je het gevoel dat het designteam behoorlijk gecharmeerd was van de Polestar 2. En over gevoel gesproken: wij vinden de Capri fraaier dan de saaie Volkswagen ID.5 waarmee hij warme banden heeft.



Ford Capri (2024) levertijd en prijs



De prijs van de Ford Capri is ook bekend en hij is al te bestellen. Ford zegt dat je vervolgens 20 weken moet wachten. Er komen twee uitrustingsvarianten: de basisversie Capri en de rijker uitgeruste Capri Premium.