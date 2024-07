Ford Capri: 3 pluspunten en 3 minpunten die je niet direct ziet en toch moet weten

Nieuws

De Ford Capri is terug. Dat het geen lage 3-deurs coupé meer is, maar een hoge 5-deurs SUV met aflopende daklijn zie je meteen. Wij waren aanwezig bij de onthulling en ontdekten 3 plus- en minpunten die je minder snel ziet en toch moet weten.

Ford heeft er een handje van om oude modelnamen op nieuwe auto's te plakken. Auto's die heel anders zijn dan hun origineel. Dat begon met de Ford Puma. Dat was in de jaren 90 een kleine coupé, nu is het een compacte SUV. Daar kunnen we nog mee leven; de eerste Puma was geinig, maar niet meer dan dat.

Maar toen kwam de Ford Mustang Mach-E en begon het een beetje te schuren. Een elektrische SUV met het naamplaatje van de meest legendarische Ford ooit? Je moet maar durven. Maar oké, we herkenden enkele Mustang-trekjes en de gewone Mustang is er ook nog, zelfs met een V8. Dus: zand erover.



Hier trekken we de grens



Bij de Ford Capri trekken we de grens. Ja, we zien enkele overeenkomsten, maar alleen nadat ze werden genoemd door een productmanager. Die vertelde dat de halfronde vorm van het achterste zijruitje terug te vinden is op de oude Capri (ja, inderdaad). De ledverlichting verwijst naar de dubbele ronde koplampen van latere Capri's (oh, oké ...). Naar de dubbele uitlaten van oude Capri's kun je zoeken tot je een ons weegt, de nieuwe Ford Capri is puur elektrisch.



Als je het ons vraagt, is de naam Capri er met de haren bijgesleept. Als je de auto voor het eerst ziet en je gevraagd wordt op welke klassieke auto hij lijkt, durven we er zes kratten bier, een barbecue en een Mustang met V8 op te zetten dat jij geen Ford Capri zegt. Ford ziet dat anders en beweert dat als de Capri in 1986 niet uit productie was gegaan, hij er nu uit zou zien als de nieuwe Capri. Yeah, right ...

Hoe dan ook: tijdens de onthulling ontdekten we de nodige pluspunten aan de Capri. Maar zeurpieten als we zijn, zagen we natuurlijk ook enkele minpunten.

Ford Capri - 3 pluspunten

1: geel is de gratis standaardkleur! Laat vervolgens de motorkap of het dak in het zwart wrappen en hij begint zowaar op de originele Capri te lijken. Naast Vivid Yellow kun je voor 1200 euro extra ook kiezen voor Blue My Mind van de foto's en Lucid Red. Wat je niet wilt, zijn de kleuren zwart en bijna zwart (1000 euro). Dan lijkt je Capri eerder op een T-Ford.

2: waar je bij andere merken in een doolhof van uitvoeringen, optiepakketten en accessoires verstrikt raakt, zijn er van de Capri slechts twee uitvoeringen: standaard en Premium. Vervolgens is er één optiepakket met onder meer een head-up display en zijn er vijf opties waaronder een trekhaak van 1000 euro (trekgewicht tot 1400 kg). Zo houd je tijd over om daadwerkelijk in je Capri te rijden.

3: de Capri staat op het MEB-platform van de Ford Explorer die het op zijn beurt van de Volkswagen ID.4 leent. De wielbasis is met 2,76 meter gelijk, maar de Capri is langer (4,63 versus 4,46 m). De beenruimte achterin is uitstekend. En dat de daklijn schuin afloopt, is niet nadelig voor de hoofdruimte. Het grote verschil is de bagageruimte. Die van de Capri bedraagt 627 liter, de Explorer komt tot 536 liter.

Ford Capri - 3 minpunten

1: huh, heb ik toch een Explorer gekocht? Het dashboard van de Capri is nagenoeg gelijk. Het onderste spaakje van het stuur is van aluminium, maar dat zag je vroeger ook bij andere auto's. Dat de streep in de stoelbekleding typisch Capri is, weten ze alleen bij Ford. Opvallend is het grote, schuin liggende scherm. Van de touchknoppen op het stuur zijn we geen fan.

2: over de naam zeuren we niet meer. Maar hadden de designmensjes van Ford nou niet iets anders kunnen bedenken dan een kopie van de Polestar 2 en de Aiways U6? Ja, er is een SUV-pandemie gaande, maar er moeten toch nog mensen zijn die wat anders willen? Zoals een lagere vierdeurs coupé, een beetje zoals de Tesla Model 3. Dan klopt de naam Capri ook meer (oh, we zouden dit niet meer doen).

3: we komen terug op de opties. Een daarvan is namelijk een warmtepomp. Die moet in deze klasse eigenlijk gewoon standaard zijn, maar kost je 1200 euro extra. De meerprijs van de grotere 21-inch wielen die je op de foto's ziet (1200 euro), kun je dan weer in je zak houden. De standaard 19-inch velgen lijken op die van de oude Capri. Al moest Ford dit eerst wel vertellen voordat we het doorhadden ...

Foto's blauwe Ford Capri met dank aan Autozine.nl.