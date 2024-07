Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 28 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin liefhebbers van Fiat en Alfa Romeo blij zijn, maar die van Ford, Dacia en Suzuki niet. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Fiat schiet raak met elektrische Panda

Een nieuwe Fiat Panda die elektrisch en betaalbaar is, is zo’n goed idee dat je het als automerk moeilijk kunt verkloten. En toch zaten we een klein beetje in spanning. Maar nu de Fiat Grande Panda helemaal officieel is, kunnen we tevreden constateren dat Fiat erin geslaagd is om een aantrekkelijk autootje te ontwerpen. Ook het dashboard maakt ons vrolijk en ondanks een voor EV-begrippen lage prijs, was er ruimte in het budget voor een primeurtje. Ja, bij Fiat gaan ze met een tevreden gevoel het weekend in.





+ Top – Simpele oplossing voor laadpaalfiles

Op Zwarte Zaterdag 2024 wordt het niet alleen druk óp de Europese snelwegen, het is ook dringen geblazen bij de snellaadstations die ernaast liggen. Deze simpele oplossing gaat de doorstroming bevorderen en de wachttijden verkorten. Het is een Amerikaans idee, maar in Europa zou het net zo goed kunnen werken.

+ Top – Liefhebbers van Alfa Romeo kunnen opgelucht ademhalen

De Alfa Romeo Junior is het eerste volledig elektrische model in de 114-jarige geschiedenis van Alfa Romeo. Liefhebbers houden hun hart vast. Klopt het sportieve hart als vanouds? Met die vraag in ons achterhoofd zochten we het circuit op met de 280 pk sterke Junior Veloce. Het antwoord is ja: hij rijdt ontzettend leuk!

- Flop – Het halve internet is boos op de nieuwe Ford Capri

Deze week werd de nieuwe Ford Capri onthuld en niet iedereen is even enthousiast over de elektrische SUV. Collega Wouter legt uit hoe dat zit en neemt de moeite om drie minpunten én drie pluspunten te belichten. Wist je namelijk dat geel de gratis standaardkleur is? Daar word je toch blij van! Of zit jij toevallig in het anti-Capri-kamp. Zul je altijd zien …

- Flop – Euro NCAP is niet blij met de Dacia Duster en Suzuki Swift

Als je op het punt staat om een nieuwe Dacia Duster of Suzuki Swift te bestellen, is het toch even schrikken: Euro NCAP beloont hun veiligheid met maar 3 sterren. Waarom niet de volle 5 sterren? Dat is het vraagstuk waarop wij het antwoord zochten. En vonden.

- Flop – Het eerste slachtoffer van peperdure importheffingen

Tesla waarschuwde er al voor en nu is het ook daadwerkelijk zover: de Tesla Model 3 is duurder geworden. Dat maakt de Model 3 het eerste slachtoffer van de verhoogde importheffingen voor auto's uit China. Hier zie je hoeveel duurder jouw favoriete uitvoering is geworden.