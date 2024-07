Deze populaire EV is het eerste slachtoffer van peperdure importheffingen

Nieuws

Tesla waarschuwde er al voor en nu is het ook daadwerkelijk zover: de Tesla Model 3 is duurder geworden. Dat maakt de Model 3 het eerste slachtoffer van de verhoogde importheffingen voor auto's uit China.

De prijzen van de elektrische sedan zijn over de gehele linie met 1500 euro verhoogd. Dat betekent dat je vanaf nu niet voor 41.990 euro instapt, maar dat je minimaal 43.490 euro moet reserveren voor de Model 3 met achterwielaandrijving. De Long Range AWD staat voor 51.490 euro in de prijslijst, de Performance AWD is te bestellen vanaf 58.490 euro.

Nieuwe prijzen Tesla Model 3

Uitvoering Oude prijs Nieuwe prijs Prijsverschil RWD €41.990 €43.490 +€1500 Long Range AWD €49.990 €51.490 +€1500 Performance AWD €56.990 €58.490 +€1500

Importtarieven de schuldige

Zoals al was aangekondigd door Tesla is ‘de schuldige’ van de prijsstijging het verhoogde importtarief dat de Europese Unie gaat rekenen voor auto’s die in China worden gebouwd. De Model 3 die in Nederland wordt geleverd rolt in Shanghai van de band. De Model Y is veilig, want die komt uit de fabriek in Berlijn.



Hoeveel automerken moeten betalen, is afhankelijk van het bedrag dat ze hebben ontvangen van de Chinese overheid. Voor Tesla geldt een extra percentage van 20,8 procent. Met dat in het achterhoofd, valt de prijsverhoging van 1500 euro nog mee.

Nog niet definitief

De Tesla Model 3 zal niet het enige model zijn dat door de importtarieven duurder wordt. Ook merken als BYD, Volvo, Polestar en MG gaan fors meer betalen om hun auto’s in Europa aan te bieden. Een deel zal uit hun marges komen, maar de kans is groot dat ook toekomstige klanten de dupe worden van de tarieven.

We houden wel een slag om de arm, aangezien de importtarieven nog niet definitief zijn. De EU spreekt over ‘voorlopige tarieven’, omdat het onderzoek naar de oneerlijke subsidiëring van auto’s uit China nog niet is afgerond. Daarna komt de EU pas met definitieve maatregelen.

Tot het zover is, blijft de Europese Unie onderhandelen met de Chinese overheid. Die onderhandelingen zijn al gaande sinds de importtarieven werden aangekondigd. Het zou dus zomaar kunnen dat er een streep gaat door de importtarieven of dat ze lager uitvallen dan nu is aangekondigd. Als dat het geval is, zijn we benieuwd wat Tesla dan met de prijzen van de Model 3 doet.