Hoeveel duurder wordt de Tesla Model 3 per 1 juli 2024?

De Tesla Model 3 zou vanaf 1 juli weleens fors duurder kunnen worden. Oorzaak: de aangekondigde verhoging van de Europese importheffingen op auto’s uit China.

Op de eigen website verkondigt Tesla zonder omhaal: “De prijs van Model 3 zal waarschijnlijk per 1 juli 2024 stijgen als gevolg van te verwachten invoerrechten. (...) Dit is te wijten aan het feit dat per die datum waarschijnlijk extra invoerrechten zullen gelden voor in China geproduceerde elektrische voertuigen die in de EU worden verkocht.”

'Chinese overheid vervalst concurrentie'



Na uitvoerig onderzoek heeft de Europese Unie geconcludeerd dat de Chinese overheid de eigen auto-industrie te veel bevoordeelt. Dat zou concurrentievervalsend werken en ten koste gaan van de Europese autofabrikanten. Om die reden heeft de EU aangekondigd het huidige importtarief van 10 procent in juli 2024 stevig te verhogen.



Ook auto's van niet-Chinese merken duurder



De verhoging van de invoerrechten treft in principe alle in China gebouwde auto’s. Dat kunnen dus ook auto’s van niet-Chinese merken zijn, zoals de Volvo EX30 en de Tesla Model 3. De maatregel geldt niet voor de in Europa aangeboden Tesla Model Y, want die wordt in de gigafabriek in Berlijn gebouwd.

De voorgestelde extra importheffingen lopen uiteen. De vetste verhoging krijgt SAIC aan de broek. Het moederbedrijf van het vrij succesvolle MG wordt ingeschaald op een heffing van 38,1 procent. Dan komt Tesla er met 21 procent beter vanaf. Toch kan dit forse gevolgen hebben voor de prijs. Sterker nog: daarmee zou de Model 3 duidelijk duurder worden dan de grotere Model Y (vanaf 43.990 euro).

Prijs Tesla Model 3



Op dit moment heeft de Tesla Model 3 RWD een vanafprijs van 41.990 euro. Daarmee komt-ie ook in aanmerking voor de aanschafsubsidie van 2950 euro. Als particulier rijd je dus al vanaf 39.040 euro in een nieuwe Model 3. De Tesla Model 3 Long Range AWD is er nu nog vanaf 49.990 euro en komt niet in aanmerking voor SEPP.



Hoeveel duurder wordt de Tesla Model 3 per 1 juli?



Het is lastig exact uit te rekenen wat de Tesla Model 3 na de verhoging van de importheffing gaat kosten. We weten immers niet exact wat de 'kale' prijzen zijn. Ook kan Tesla - of enig ander merk - iets van zijn eigen marges afsnoepen en zelf een deel van de heffing voor z'n rekening nemen. Aan de andere kant heeft Tesla met de recente prijsverlagingen al heel veel van zijn eigen marges afgesnoept. Toch willen we best een indicatie geven van het effect dat de extra invoerrechten kunnen hebben.



De huidige, kale prijs zonder 21 procent btw is 34.702 euro. Daarin zit de 10 procent importheffing dus al verwerkt. Als we daar 11 procent bij optellen, wordt de kale prijs 38.172 euro. Tellen we daar 21 procent btw bij op, dan komen we op 46.188 euro en vervalt de subsidie.

Als particulier ben je daarmee ruim 7000 euro duurder uit dan nu. Ook zou de Model Y dan de goedkoopste Tesla in het Nederlandse gamma zijn. Daar moeten we bij zeggen dat de Model Y nog niet dezelfde grote verbeteringen heeft ondergaan als de Model 3.

Volgens dezelfde rekenmethode wordt de Tesla Model 3 Long Range AWD zo’n 5000 euro duurder en zou de prijs met de extra importheffing 54.989 euro gaan kosten. Omdat deze versie nu al niet voor subsidie in aanmerking komt, valt de prijsverhoging relatief gezien mee.

'Laatste waarschuwing'



Overigens is het nog niet 100 procent zeker of de EU de importheffingen inderdaad met de aangekondigde percentages gaat verhogen. De aankondiging geldt als een laatste waarschuwing. Ondertussen hoopt de EU dat er samen met de Chinese overheid een andere uitweg uit het handelsconflict te vinden. Ook heeft Tesla gevraagd om een uitzonderingspositie, maar of een en ander al voor 1 juli geregeld is, valt nog te bezien.

