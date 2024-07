Deze oplossing voor laadpaalfiles is wel heel simpel

Nieuws

Op Zwarte Zaterdag 2024 wordt het niet alleen druk óp de Europese snelwegen, het is ook dringen geblazen bij de snellaadstations die ernaast liggen. Kan deze simpele oplossing de wachttijden verkorten?

De oplossing is een Amerikaans idee: laadpaalboer Electrify America voert op dit moment een test uit met tien snellaadstations op drukke plekken in Californië waarbij het opladen automatisch wordt afgebroken zodra de batterij voor 85 procent gevuld is. Vervolgens heeft de eigenaar van de elektrische auto tien minuten de tijd om zijn auto weg te halen. Daarna wordt een kleine boete in rekening gebracht.

Doorstroming bevorderen



Het doel is natuurlijk om de doorstroming te bevorderen en de wachttijden te verkorten. Door het snelladen te stoppen bij 85 procent voorkom je dat mensen opladen tot 90 of zelfs 100 procent. Die laatste procenten duren verschrikkelijk lang.

Nu kun je zeggen dat alleen beginnende EV-rijders de ‘fout’ maken om de batterij helemaal vol te drukken (de EV-pro’s snelladen tot 80 procent), maar als je op weg naar Spanje bent en moet wachten voor elke laadstop, dan is het voor iedereen verleidelijk om zo lang mogelijk in te pluggen. Elke extra procent is dan welkom. De aanpak van Electrify America is een simpele en eerlijke oplossing.



Tesla werkt al met idle fees

Een kleine boete krijgen voor het niet weghalen van je volgeladen auto bestaat al. Tesla brengt een bedrag in rekening (idle fee) om de beschikbaarheid van de Superchargers te vergroten. In Nederland is dat 50 cent per minuut, maar alleen als meer dan 50 procent van de laadpunten bezet zijn. Worden alle Superchargers gebruikt, dan schiet de idle fee naar 1 euro per minuut. Bij Tesla kun je, als je wilt, wel gewoon snelladen tot 100 procent.