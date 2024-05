Snelladen is niet zo schadelijk voor de batterij als altijd werd gedacht

Nieuws

Geen paniek. Als je af en toe gaat snelladen, hoef je niet bang te zijn dat je de batterij van je elektrische auto sloopt. Twee onderzoeken bewijzen dat elk op hun eigen manier.

Het ligt voor de hand dat snelladen invloed heeft op de levensduur van de batterij van een elektrische auto. De hoge stroomsterkte leidt tot een verhoogde warmteproductie en geeft de batterijcellen een opdonder. En doordat het opladen 20 tot 30 minuten duurt, moet het batterijmanagementsysteem topsport verrichten om de lading over de verschillende cellen te balanceren.

Zodoende heeft ‘gewoon’ opladen aan een laadpaal in de wijk of een wallbox bij huis absoluut de voorkeur. Dan heeft de boordlader van de auto urenlang de tijd om de wisselstroom uit het stopcontact om te zetten in gelijkstroom voor de batterij. De auto inpakken voor een kampeervakantie doe je ook liever in een dag en niet in 18 minuten.

Onderzoek met 4 Nissans Leaf

Het eerste onderzoek wat aantoont dat het weinig kwaad kan om soms een snellaadstop in de laadmix te gooien, werd uitgevoerd met de Nissan Leaf. Zijn batterij heeft alleen luchtkoeling en oververhit al wanneer de bestuurder een hete maaltijd nuttigt.

De Idaho National Laboratory nam vier Nissans Leaf uit 2012: twee werden steevast langzaam opgeladen en de andere twee snel. Na 80.000 kilometer hadden de troetel-Leafs ongeveer 23 procent van hun batterijcapaciteit verloren en de snelle jongens leverden 27 procent in. Wat daar schokkend aan is, is niet het kleine verschil in batterijslijtage, maar de algehele degradatie van ongeveer een kwart! Die eerste Leaf-batterijen hebben niet voor niets zo’n slecht imago.

Onderzoek met 4400 Tesla’s Model Y

Hoewel het onderzoek met de Nissans Leaf doet vermoeden dat snelladen minder schade aanricht dan gedacht, hechten we meer waarde aan een nieuwer onderzoek dat data van 12.500 Tesla’s gebruikt. Daar blijkt uit dat de accu’s van Tesla’s waarbij het opladen in meer dan 90 procent van de gevallen bij een snellader gebeurt, maar een heel klein beetje sneller slijten dan de batterijen in Tesla’s die minder dan 10 procent van de tijd inpluggen bij de snellader.

In het geval van 4400 exemplaren van de Tesla Model Y, slaat de degradatie een fractie sneller toe bij fervent Supercharger-bezoekers, maar bij 91 procent restcapaciteit lijkt de daling voorbij. Model Y-rijders met een wallbox zien hun batterijcapaciteit langzaam teruglopen tot 90 procent.

Kortom, de verschillen in batterijslijtage zijn in de praktijk zo klein dat je met een gerust hart kunt gaan snelladen. De techniek van de auto is erop berekend.