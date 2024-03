Komst van compleet nieuwe Nissan Leaf is belangrijke stap dichterbij

Nieuws

De nieuwe Nissan Leaf komt eraan. De fabriek in Sunderland is gestopt met de productie van de huidige Leaf en nu kan de productielijn worden klaargestoomd voor drie nieuwe elektrische modellen.

Vorige week bouwde de Nissan-fabriek in Sunderland (Groot-Brittannië) de laatste exemplaren van de huidige Leaf. Alle auto's voor de Europese markt rolden daar van de band. Dan hebben we het over 280.000 stuks sinds de productiestart in 2013. Dat is ruim 40 procent van het wereldwijd verkochte aantal Leafs (650.000 exemplaren).

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

3 nieuwe elektrische Nissans uit Sunderland

Nu de huidige Leaf vriendelijk is opgehoepeld, kan Nissan zich focussen op de komst van drie nieuwe elektrische modellen: de derde generatie van de Leaf en elektrische versies van de Nissan Qashqai en Juke. De Japanners investeren ruim 3 miljard euro om de autofabriek productieklaar te maken voor deze EV’s. Nissan steekt niet onder stoelen of banken dat Sunderland zijn paradepaardje is op het gebied van autoproductie.

Het design van de nieuwe modellen is nog geheim, maar Nissan heeft voor elke auto al een tipje van de sluier opgelicht in de vorm van een concept car. De nieuwe Leaf wordt gebaseerd op de Chill-Out Concept uit 2021 (foto boven bericht), de Qashqai EV gaat lijken op de Hyper Urban Concept (links) en de elektrische Nissan Juke op de Hyper Punk Concept (rechts).

Nieuwe Nissan Leaf in 2026

De Chill-Out Concept uit 2021 doet vermoeden dat de nieuwe Leaf geen hatchback maar een cross-over is. Dit is in lijn met geruchten dat de elektrische gezinsauto lijkt op de Nissan Ariya, maar dan kleiner. Een mini-Ariya, zo je wilt.

Onze verwachtingen zijn best hooggespannen, want het huidige model lijkt qua techniek te veel op zijn voorganger. We willen een revolutionair nieuw model dat eer doet aan Nissans pioniersrol op EV-gebied. We gunnen het merk dezelfde reuring die nu rondom de nieuwe Renault 5 hangt.

Naar verwachting blijft de huidige Nissan Leaf nog een paar maanden uit voorraad leverbaar. Het Nederlandse aanbod was al teruggebracht tot alleen het model met 39 kWh-batterij. Naar verluidt gaat de nieuwe Leaf in 2026 in productie, maar we verwachten dat het mediacircus (lees: teasers, nog meer teasers, onthulling) al veel eerder begint.