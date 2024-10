Nissan Leaf ondergaat metamorfose, maar belangrijkste veranderingen zie je niet

Nieuws

Met de Leaf schudde Nissan in 2011 de EV-markt flink op. Hoe vooruitstrevend de Leaf destijds ook was, de huidige, tweede generatie vertoont inmiddels flink wat grijze haren. Zijn opvolger verandert drastisch van uiterlijk, maar de belangrijkste wijzigingen zie je niet.

De volgende, langverwachte generatie Nissan Leaf gooit het roer om. Hij laat het vertrouwde hatchbackjasje achter zich om een stoere crossover te worden. Dit nieuwe model wordt gebaseerd op het hetzelfde platform dat ook het fundament is waarop de Renault Scenic E-Tech, de Renault Megane E-Tech en de Nissan Ariya gebouwd zijn.

Design geleend van Chill-Out Concept



Oplettende Nissan-liefhebbers herkennen misschien wat stijlelementen van het Nissan Chill-Out concept uit 2021. De nieuwe Leaf staat wat hoger op z’n wielen, maar krijgt ook een coupé-achtige daklijn en een hoekige achterkant.

Vorig jaar bevestigde Nissans grote baas Makoto Uchida al dat dit concept zou evolueren naar de nieuwe Leaf. Matthew Weaver, Nissans vicepresident Design voor Europa, bevestigde dit door te verklaren dat het ontwerp van de Leaf en het Chill-Out concept nauw verwant zijn. Volgens hem is de nieuwe Leaf ‘een overwinning op het gebied van efficiëntie en techniek’.

Grootste nadelen huidige Nissan Leaf verdwijnen



Vanwege die opmerking durven we wel te beweren dat de nieuwe Nissan Leaf afrekent met een van de grootste nadelen van de huidige generatie. Dan hebben het over wat zich achter de laadklep verborgen houdt: de Chademo-aansluiting van de Leaf. De meeste snelladers in Nederland en Europa hebben een andere plug: de CCS-connector. Snelladen met 50 kW via Chademo gaat wel lukken, maar de eerste 100 kW-snellader met die stekker moeten we nog tegenkomen.



Lucht wordt water



Verder is het accupakket van de oude Leaf luchtgekoeld. Dat is niet de meest effectieve manier. Zo kan het voorkomen dat de temperatuur in het accupakket snel oploopt en de software moet ingrijpen om oververhitting te voorkomen. Er verschijnt een schildpad in het instrumentarium en het vermogen wordt teruggeschroefd.

Dat is niet meer van deze tijd. En dus durven we er wel een kratje 0.0 om te verwedden dat de nieuwe Leaf efficiëntere, vloeistofgekoelde batterijen krijgt, net als de nieuwe elektrische Renaults en de Nissan Ariya die hebben.



Stroomlijn en ruimte voorop



Nog even terugkomend op het design: volgens Matthew Weaver staan daarbij een goede aerodynamica en een efficiënt ruimtegebruik voorop. Ten opzichte van de Chill-Out Concept lijkt het koplampcluster iets aangepast en de neus krijgt waarschijnlijk een wat scherpere vorm. De zwarte V-vormige grille en boemerang-achtige lichtunits die we ook kennen van de Ariya maken waarschijnlijk eveneens hun opwachting. Verwacht echter geen Ariya-kloon; Weaver benadrukte dat Nissan elk model uniek wil maken.

Accupakket en actieradius Nissan Leaf



Dankzij het gedeelde platform met de Megane E-Tech, Scenic E-Tech en Nissan Ariya hebben we al een beetje een idee van de aandrijflijn en batterijopties. Hoogstwaarschijnlijk krijgt de nieuwe Leaf vergelijkbare specs als de Megane, met een 217 pk sterke elektromotor en een 60 kWh batterij, goed voor zo’n 450 kilometer bereik. En wie weet, misschien komt de Leaf door zijn gestroomlijnde vorm nog iets verder op een volle accu.

Wanneer komt de nieuwe Nissan Leaf?



Nissan heeft nog geen datum genoemd voor de onthulling of de verkoopstart van de nieuwe Leaf, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren: naar verluidt zou de productie al begin 2025 kunnen starten. Misschien krijgen we deze nieuwe generatie dus nog voor het eind van het jaar te zien. De productie vindt plaats in Nissans fabriek in Sunderland, naast de Nissan Juke en Nissan Qashqai.