TEST Nissan Ariya en Nissan X-Trail: wat is beter, écht elektrisch of nep-elektrisch?

De Nissan Ariya en de Nissan X-Trail worden allebei elektrisch aangedreven. Toch is de X-Trail geen elektrische auto. Is dit concept het ei van Columbus of kun je beter voor een ‘echte’ EV gaan? Wij zoeken het uit.

Behalve volledig elektrische auto’s kennen we al jaren parallelhybrides en plug-in hybrides. Met de Qashqai en X-Trail e-Power en e-4ORCE bewandelt Nissan een derde weg. De wielen worden puur elektrisch aangedreven en een 1,5-liter driecilinder dient uitsluitend om de batterijen voor de elektromotor bij te laden.

De X-Trail e-4ORCE in deze test heeft nog een tweede elektromotor boven de achteras die de achterwielen aandrijft. Het systeemvermogen van de topversie bedraagt 213 pk en het koppel ligt rond de 530 Nm. Klinkt niet verkeerd. Toch steekt de krachtigste versie van de elektrische Nissan Ariya hem de loef af met 306 pk en 600 Nm.

Nissan Ariya strakker dan X-Trail



Aan de buitenkant laten de twee Nissans ook duidelijke verschillen zien. Zo oogt de neus van de Ariya met zijn dichte ‘grille’ strakker. En terwijl de X-Trail van opzij een suv van de oude stempel is, gaat zijn elektrische broer meer richting crossover-coupé. Door zijn strakke, wagenbrede lichtunits komt de Ariya ook aan de achterkant iets dynamischer over. Aan de binnenkant zet deze trend zich voort. In de Ariya zijn het instrumentarium en het infotainmentscherm mooier geïntegreerd en bedien je veel functies met gladde aanraakvlakken.



Is de Nissan X-Trail een volwaardige zevenzitter?



De X-Trail heeft nog veel traditionele knoppen. Dat is minder trendy, maar bevordert het bedieningsgemak. De vierwielaangedreven X-Trail wordt tegen meerprijs geleverd met een derde zitrij. Nou ja, met twee lastig bereikbare noodzitjes die uitsluitend geschikt zijn voor kinderen. Op de tweede zitrij hebben volwassenen dan weer alle ruimte, nog iets meer dan in de Ariya. Bovendien is de X-Trail de kofferbakbaas van het stel, met 575 tegen 415 liter. Met de derde zitrij in gebruik krimpt het bagageruimtevoordeel van de X-Trail tot een ongeveer 50 liter.

Welke elektrische Nissan rijdt het fijnst?



Wie uit is op het meeste rijplezier, is beter bediend met de Nissan Ariya. Door zijn riante vermogen en lage zwaartepunt, biedt hij een dynamischer rijgedrag, bovendien is hij de stilste van de twee. Wanneer de driecilinder van de X-Trail aan de bak moet, lijkt het alsof er diep in zijn neus een espressomachine een hoestbui krijgt. Daar stelt hij dan weer een aangenaam soepel veercomfort tegenover.



Verbruik Nissan X-Trail e-4ORCE

Het belangrijkste doel van de complexe aandrijflijn van de X-Trail is het terugdringen van het verbruik. Maar dan zonder de berijder lastig te vallen met actieradiusangst of laadstress. Ondanks veelvuldig gebruik van het prettig werkende e-pedal, valt het verbruikscijfer niet mee. We blijven steken op 7,9 l/100 km (1 op 12,7).

Actieradius Nissan Ariya



Met een praktijkverbruik van 23,2 kWh/100 km (WLTP: 19,8 kWh/100 km) is de Ariya evenmin een zuinigheidswonder. Dankzij de grote batterij van 87 kWh, weet hij er toch nog een bereik van 375 km uit te peuteren. Wie voorzichtig rijdt, kan zelfs zo’n 500 km ver komen. Met een caravan (tot 1500 kg) aan de haak blijft daar waarschijnlijk maar de helft van over. Snelladen gaat met maximaal 130 kW. De X-Trail verdraagt 300 kg meer aan de haak en is door de ANWB zelfs uitgeroepen tot Trekauto van het Jaar 2023.

Elektrisch of nep-elektrisch?



De elektrische Ariya is sneller en stiller, de X-Trail veert comfortabeler en is ruimer. Het grootste voordeel van de X-Trail is zijn actieradius, desondanks vinden we het ingewikkelde technische concept niet overtuigend. Daarvoor is het verbruik simpelweg te hoog. Dat doet een ‘gewone’ hybride als de Toyota RAV4 veel beter. Daarom neigen we naar de Ariya. Zeker als we de prijskaartjes bekijken.



Prijs Nissan Ariya en Nissan X-Trail



De Nissan Ariya is er vanaf 44.990 euro, waarmee hij in aanmerking komt voor de aanschafsubsidie van 2950 euro. Bovendien is hij nog een tijdje volledig wegenbelastingvrij. Voor de Nissan X-Trail vraagt de dealer minimaal 50.390 euro. Voor de vierwielaangedreven zevenzitter moet je zelfs 55.490 euro neertellen. Verder is er geen subsidie en betaal je nu al wegenbelasting, al is het (nog) niet de volle mep. Alleen als je vaak lange afstanden rijdt of een zevenzitter zoekt, kunnen we ons voorstellen dat je van dit tweetal voor de X-Trail kiest.