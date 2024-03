Waarom Nissan Honda probeert te verleiden tot een EV-samenwerking

Nieuws

Hoewel Nissan er vroeg bij was met de Leaf, heeft het merk toch een EV-achterstand opgelopen. De Japanners zijn dan ook op zoek naar een samenwerkingsverband om de achterstand in te halen, en hebben die misschien gevonden bij landgenoten.

Volgens Nikkei Asia overweegt Nissan om Honda te benaderen voor een samenwerking op het gebied van elektrische auto’s. Nissan is naar verluidt op zoek naar een partner voor de ontwikkeling van een elektrische aandrijflijn en een EV-platform. Binnen het merk vinden momenteel discussies plaats over de mogelijke samenwerking. Hoe Honda tegenover het partnerschap staat is nog onduidelijk.



Momenteel heeft Nissan enkel de Nissan Ariya en Nissan Leaf als elektrische auto’s op de prijslijst staan. En hoewel het merk van plan is om drie nieuwe EV’s op de markt te brengen, kan het de hulp goed gebruiken. Dat geldt al helemaal voor Honda, dat bij ons alleen de Honda e:Ny1 verkoopt. De Honda e was geen verkoopsucces.



Samenwerking om kosten te delen

De reden voor de mogelijke samenwerking is simpel. Door samen te werken aan de volgende generatie elektrische auto’s kunnen beide merken de ontwikkelings- en productiekosten delen. Ook zouden Nissan en Honda samen accupakketten kunnen inkopen, waardoor de aantallen toenemen en de prijs naar beneden gaat. Hierdoor is het voor de Japanners mogelijk om hun EV’s voor een goedkopere prijs aan te bieden.

Nissan neemt het op tegen BYD

Nissan hoopt dat de bovengenoemde goedkopere prijs aantrekkelijk genoeg is om de strijd te winnen van de steeds heviger wordende Chinese concurrentie. Vorig jaar haalde het land Japan in als grootste exporteur van auto’s wereldwijd. Met name BYD wordt steeds groter. Het merk nam eind vorig jaar de EV-troon over van het Amerikaanse Tesla door de meeste EV’s wereldwijd te verkopen.