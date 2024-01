Honda-ontwerper bijt van zich af en gaat in de aanval tegen 'saaie Chinese auto's'

Nieuws

Altijd interessant als de ene autodesigner een sneer geeft naar zijn collega's. Daisuke Tsutamori van Honda maakt het wel heel bont en geeft af op alle Chinese ontwerpers. Auto's uit China lijken op elkaar, vindt hij. Hij heeft ook wel een idee welk merk wél mooie auto's ontwerpt.



Honda voelt de hete Chinese adem. Het elektrische aanbod is mager, in Europa biedt het merk op dit moment alleen de Honda e:Ny1 aan (spreek uit als Anyone). Terwijl tientallen Chinese automerken aan de poorten rammelen met goedkope elektrische auto’s.



De kat in het nauw bijt van zich af, bij monde van de hoofdontwerper. Chinese sedans moeten het ontgelden. Tsutamori vindt hun design maar oppervlakkig. Met andere woorden: ze lijken te veel op elkaar. Dat zei hij volgens motor1.com tegen Automotive News Europe. Al geeft hij toe dat de auto's steeds beter worden.

Wie ontwerpt dan wel originele auto’s met een afwijkend ontwerp? Nou, Honda zelf, bijvoorbeeld. Tsutamori is trots op de Honda Saloon, die afgelopen januari debuteerde op de techbeurs CES in Las Vegas. Deze auto heeft volgens Tsutamori de wow-factor die Chinese auto’s niet hebben. Al werd de auto niet door hemzelf getekend, maar door Toshinobu Minami.



Honda Saloon 2026



De Saloon is een van de twee concepten van de nieuwe Honda 0-serie, een reeks elektrische auto’s waarmee Honda een nieuwe designkoers gaat varen en die gebaseerd is op een nieuw elektrisch platform. Naast de Saloon presenteerde Honda ook de Space-Hub. Over de Saloon is al bekend dat-ie vrijwel ongewijzigd in productie gaat, Honda belooft dat 90 procent van het design van de concept car behouden blijft. Al zal de vleugeldeur het productiestadium waarschijnlijk niet halen.





Saai is de Honda Space-Hub beslist niet.



Jatwerk



De Honda Saloon debuteert in 2026 in de Verenigde Staten en komt daarna ook naar Europa. Inspiratiebron voor de Saloon zijn de ontwerpen van Marcello Gandini, zoals de Lamborghini Countach en de Lancia Stratos.

Toch is ook de Saloon niet het toppunt van originaliteit. Het ontwerp lijkt nog als twee druppels water op de Honda Kiwami Concept (zie de rechter foto hieronder) en die stamt al uit 2003! Al is het te begrijpen dat Honda juist teruggrijpt naar dit model, want wat vinden we de 21 jaar oude Kiwami (die in de loop der jaren van ons netvlies was verdwenen) eigenlijk een tijdloze auto.



Honda e is een flop

Tot nu toe botert het nog niet tussen Honda en de elektrische auto. De Honda e was geen succes en is al uit productie genomen. In Nederland werd de elektrische e:Ny al een paar maanden na zijn introductie 10.500 euro voordeliger. En dan strandden ook nog de plannen voor een betaalbare EV. Hiervoor ging het merk een samenwerking aan met General Motors. De twee autofabrikanten wilden een elektrische suv van onder de 30.000 dollar ontwikkelen, maar de stekker werd uit de deal getrokken vanwege de tegenvallende vraag naar EV's in de Verenigde Staten.