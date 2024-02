TEST: Het is bizar dat zo weinig Nederlanders in een Smart #1 rijden

Tests

Het lijkt wel of de Smart #1 niet bestaat, zo weinig zie je de elektrische suv rijden. Onze vergelijkende test met de Cupra Born, Honda e:Ny1 en MG4 Electric laat zien hoe raar dat eigenlijk is.

In Auto Review 3 testen we 4 betaalbare EV’s uit onverwachte hoek. De vergelijkende test met de Cupra Born, de Honda e:Ny1, de Smart #1 en de MG4 Electric siert zelfs de cover.

Online gaan we niet de hele test weggeven, maar we belichten wel de kwaliteiten van de #1. Een EV die – op basis van de verkoopcijfers – beter verdient. In 2023 zijn er ruim honderd op kenteken gezet en in 2024 moet die grens nog gepasseerd worden.



De Smart #1 is een suv mét een frunk

Je kunt deze auto’s in twee carrosseriehokjes stoppen. De Cupra Born en de MG4 zijn hatchbacks, terwijl de Honda e:Ny1 en de Smart #1 bij de suv-familie horen. Dat zou de #1 een streepje voor moeten geven, want suv’s zijn populair.

De Smart biedt trouwens de meeste hoofdruimte, zelfs met het glazen panoramadak. De hoge middentunnel tussen de voorstoelen zit wel in de weg. Hij staat precies op de plek waar de bestuurder en de bijrijder een knie willen parkeren. De handige opbergvakken in het interieur zijn dan weer welkome toevoegingen. Net als de verschuifbare achterbank, die je over een afstand van 13 centimeter kunt verplaatsen.

Bij het inpakken hoef je trouwens geen rekening te houden met het laadsnoer, want dat gaat in de frunk. De #1 is de enige testauto met zo’n opbergvak onder de motorkap.

De comfortabelste EV van de vier

Het veercomfort van de Smart is opvallend zacht, wat af en toe tot lichte schommelbewegingen leidt. De stoelen zitten prettig, maar knuffelen niet bepaald je lichaam en de verstelmogelijkheden zijn beperkt.

Volgens de decibelmeter is de #1 ook de stilste auto van het viertal, maar het digitale oor hoort niet het verdachte geluid dat incidenteel bij de frameloze zijramen vandaan komt. Daardoor vinden de geluidsbeleving van de Cupra Born iets prettiger, maar de Smart wint het evengoed van de MG en de Honda. Vooral bij de MG4 zou extra geluiddempend materiaal wonderen kunnen doen voor de stilte aan boord.

De Smart #1 wint elke stoplichtsprint

Vooral de Cupra Born en de Smart maken een levendige indruk. Met 231 respectievelijk 272 pk is elke inhaalactie zo volbracht. De #1 is de snelste sprinter (0 tot 100 in 5,8 seconden) en heeft als enige een topsnelheid van 180 km/h. De rest is begrensd op 160 km/h.



Snelladen met 150 kW

De Honda e:Ny1 heeft een snellaadvermogen van 78 kW en dat is niet meer van deze tijd. Zelfs de goedkope MG4 ondersteunt 140 kW en holt op die manier in zo’n 26 minuten van 10 naar 80 procent.

De Cupra Born laadt iets langzamer (120 kW) en de Smart #1 juist sneller (150 kW), maar in de praktijk ben je net als met de MG4 ongeveer 30 minuten kwijt.

66 kWh en best zuinig



De buitentemperatuur schommelt rond het vriespunt en dat heeft zijn weerslag op het stroom­verbruik. Ondanks de lage temperaturen neemt de MG4 Electric genoegen met 20,8 kWh per 100 kilometer. De Smart #1 mag dan de krachtigste motor en de hoogste carrosserie hebben, zijn verbruik valt evengoed laag uit (21,3 kWh/100 km).



Hierdoor komen de MG en de Smart bijna 300 kilometer op een acculading stroom. Dat is 50 kilometer dan de Honda en de Cupra. In de zomer komen met het stijgen van de temperaturen de rijbereiken van dik 300 kilometer vanzelf weer terug.

Smart #1 prijs: geen koopje, maar ook niet peperduur



De Smart #1 is niet het koopje van de maand – dat is de MG4 Electric – maar hij is ook niet duur. De Smart #1 met de grote batterij van 66 kWh heeft een basisprijs van 42.395 euro en onze testauto is voor 2500 euro extra opgewaardeerd tot Premium-uitvoering.

Drie van de vier testauto’s kosten ongeveer 45 mille, de MG4 is de enige testauto die ruim onder de 40.000 euro blijft. De Luxury-uitvoering in onze test kost 37.785 euro.

Conclusie

Smart #1 valt in de smaak met zijn ruime interieur, krachtige aandrijflijn en lage stroomverbruik. Zelfs de Cupra Born, die met zijn dynamische rijkunsten al vaker hoge ogen heeft gegooid in een vergelijkende test, moet genoegen nemen met een tweede plaats.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 3. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.