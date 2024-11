Honda-baas: "We zijn juist precies op tijd met onze EV’s"

Nieuws

Honda en elektrische auto’s zijn als water en vuur: ze gaan niet goed samen. Onzin, laat Honda-baas Toshiro Mibe weten. Volgens hem heeft Honda opzettelijk nog weinig EV's laten zien. Maar hij belooft beterschap.

Je hebt niet meer dan drie vingers nodig om de elektrische auto's van Honda te tellen. De Honda E was qua design erg leuk, maar door de superkleine acteradius en de torenhoge aanschafprijs werd het nooit een succes.

Momenteel verkopen de Japanners de Honda e:Ny1, maar die weet buiten zijn merkwaardige naam (die je uitspreekt als ‘anyone’) niet op te vallen. Op de Amerikaanse markt verkoopt Honda nog de Prologue - die is ontstaan uit de mislukte samenwerking met GM.

Wil jij Honda en zijn EV-plannen volgen? Met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wachten tot de markt er klaar voor is

Het mag duidelijk zijn: het huwelijk tussen Honda en elektrische auto’s is nog geen succes. CEO Toshiro Mibe ziet het helemaal anders, zo laat hij weten aan Autocar: “Ik denk niet dat we achterlopen”, benadrukt hij verrassend genoeg.

“We werken al heel lang aan de technologie, maar we vonden het nog geen goed idee om veel elektrische auto’s op de markt te brengen als de markt niet winstgevend is en er geen infrastructuur is, zoals laadstations.”

Volgens Mibe liet Honda zich dan ook opzettelijk niet zien op de EV-markt: “Het is niet zo dat we niet over de technologie beschikken en dat we niet wereldwijd kunnen concurreren met andere autofabrikanten.”

Mibe ziet nu als het perfecte moment om los te gaan met elektrische auto’s: “Nu de samenleving zich begint te verplaatsen van het vroege stadium naar een wijdverbreide adoptie, is het tijd om te investeren in onze EV-strategie."

Honda 0-serie wijst de weg

De doelstellingen van Honda liegen er niet om. Tegen 2030 moet 40 procent van de wereldwijde verkopen volledig elektrisch zijn. Tien jaar later moet het aanbod enkel nog maar bestaan uit EV’s én waterstofauto’s.

Honda gaat verder zijn geplande investeringen in elektrificatie zowat verdubbelen, van bijna 30 miljard euro naar een kleine 60 miljard euro. Het leeuwendeel (60 procent) van die investeringen gaat naar de productie en ontwikkeling van nieuwe elektrische modellen.

Vanaf 2026 komen de Japanners met een nieuwe reeks elektrische modellen, onder de noemer '0-serie'. Daarmee zegt Honda terug naar de oorsprong te gaan, waarbij het nieuwe auto's zogezegd vanaf nul creëert. De nul staat ook voor 'nul milieubelasting' en 'nul dodelijke verkeersongelukken' met Honda-motorfietsen en -auto's.



Honda: 7 EV’s tegen 2030

De 0-serie moet tegen 2030 zeven nieuwe elektrische Honda’s hebben opgeleverd. De concept car Saloon, die begin 2024 debuteerde, laat zien wat Honda van plan is (zie foto's hierboven). Honda belooft dat 90 procent van het opmerkelijke design behouden blijft. De productieversie debuteert in 2026 in de Verenigde Staten en komt daarna naar Europa.

Honda wil af van de dikke en zware elektrische auto. De lage en aerodynamische Saloon krijgt een nieuw EV-platform en het batterijpakket is licht en compact. Honda zegt nog niks over de actieradius, maar wel dat de batterij in 10 tot 15 minuten van 0 naar 80 procent te snelladen is.

Behalve de Saloon komt Honda met een compacte elektrische crossover (2029) en een jaar eerder met een wat grotere crossover (2028). Naar de overige vier modellen blijft het nog even gissen.