Waarom de Honda e:Ny1 plotseling 10.500 euro voordeliger is geworden

De eerste elektrische suv van Honda krijgt een prijsverlaging. Jammer genoeg wordt de Honda e:Ny1 niet simpelweg 10.500 euro goedkoper, maar er valt wel voor dat bedrag voordeel te halen. Zo zit dat.

We beginnen met de makkelijke vraag: waarom is de Honda e:Ny1 goedkoper geworden? Simpel. Hij was te duur. De oude basisprijs van 48.750 euro lag boven de subsidiegrens (45.000 euro fiscale waarde) en dus kon de consument die de weg naar de Honda-dealer al wist te vinden, geen gebruik maken van de 2950 euro aanschafsubsidie voor nieuwe EV’s.

Daar komt nog eens bij dat de Honda e:Ny1 niet het formaat heeft van een Volkswagen ID.4, Nissan Ariya of Toyota bZ4X. Denk in plaats daarvan een slag kleiner. Met een lengte van 4,39 meter hebben we hier te maken met een kostbare tegenhanger van de nieuwe Hyundai Kona Electric en de Peugeot E-2008. Je leest er alles over in onze test van de Honda e:Ny1. De eerste verkoopcijfers zijn treurig: 22 exemplaren in 2023.



Honda e:Ny1: 10.500 euro voordeel uitgelegd



Nu volgt de moeilijke vraag: hoe zit het voordeel van 10.500 euro waarmee Honda adverteert in elkaar? Het is een optelsom die uit drie kortingen bestaat.

Prijsverlaging: 6671 euro



Op het eerste gezicht daalt de basisprijs van 48.750 euro naar 46.149 euro. Zo wordt de auto 2601 euro goedkoper. Maar Honda heeft ook de uitrusting aangepakt, waardoor het eerlijker is om de nieuwe basisprijs te vergelijken met de prijs van het oude topmodel (Advance-uitvoering: 52.820 euro). Op die manier pak je 6671 euro voordeel.

EV-subsidie: 2950 euro



Dan de EV-subsidie. De Honda e:Ny1 van 46.149 euro heeft een fiscale waarde van precies 44.999 euro. Hij komt dus nog net in aanmerking voor 2950 euro EV-subsidie. Een beetje flauw van Honda om gratis geld van de overheid te verpakken als een voordeeltje van Honda, maar het is niet anders. Tussenstand: 6671 + 2950 = 9621 euro voordeel.

Metaallak: gratis



Waar zit die laatste grofweg 900 euro voordeel in? Wij denken de metaallak. Die kostte eerst 950 euro extra, maar nu kun je kosteloos kiezen uit vijf tinten metaallak. Alles bij elkaar opgeteld zitten we dan op 10.571 euro voordeel.



Conclusie

Nog altijd is de Honda e:Ny1 geen koopje. We snappen wel dat Honda pocht met 10.500 euro voordeel, want dat valt op. Maar het is een gekke keus om je (te) dure elektrische suv vooral veel luxer uit te voeren en de basisprijs maar met 2601 euro te verlagen. Wij hadden liever gezien dat het oude basismodel een stuntprijs kreeg van laten we zeggen 39.995 euro. Laat daar dan nog de subsidie af gaan en dan wordt het pas echt interessant.