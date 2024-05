Nieuws

De enige nieuwe elektrische Honda in Nederland is de Honda e:NY1. Hoe zeg je? Ee-dubbele punt-en-ei-één? Bijna goed, je spreekt het uit als ‘anyone’. Maar dat kun je gelijk weer vergeten: Honda gooit de modelnamen van zijn EV's op de schop en e:NY1 is de eerste die sneuvelt.

Dit maakte Honda onlangs bekend tijdens de Beijing motor show. Een bron binnen het merk vertelde aan Autocar dat Honda hiervoor kiest omdat klanten in China moeite hebben om de gekke modelnamen uit te spreken. De e:NY1 heet hier e:NS1 of e:NP1, al naar gelang welke partner de auto bouwt, Dongfeng of GAC. De naamsverandering wordt voor het eerst doorgevoerd op de later dit jaar in China te introduceren Honda Ye P7, een grote SUV.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Al het interessante autonieuws in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Nieuwe naam in Europa

Wij in Europa krijgen voor het eerst met de nieuwe modelnamen te maken als de Honda e:NY1 een facelift krijgt. Naar verwachting wordt e:N simpelweg verwijderd, waardoor de nieuwe naam voortaan Honda Y1 luidt. Nog niet zo gemakkelijk uitspreekbaar als 'Civic', maar het is een verbetering.

Honda e:NY1 in Nederland

Of het aan de verwarrende naam ligt kunnen we niet garanderen, maar Honda raakt de e:NY1 aan de straatstenen niet kwijt in Nederland. Over heel 2023 stokte de teller al bij 23 verkochte stuks, in de eerste vier maanden van dit jaar bestelden slechts 49 Nederlanders de compacte SUV.

Mede door deze teleurstellende cijfers gooide Honda aan het begin van dit jaar de e:NY1 in de uitverkoop. De crossover stond voor 48.750 euro op de prijslijst, maar de Honda e:NY1 werd plotseling 10.500 euro voordeliger. Dat wil niet zeggen dat de Japanner nu voor 38.250 verkrijgbaar is, het voordeel zit anders in elkaar.

De prijs ging 2601 euro naar beneden, waardoor je aanspraak maakt op SEPP-subsidie van 2950 euro. Daarbij geeft Honda voor de nieuwe prijs een uitgebreidere uitrusting en een gratis lakkleur cadeau. Als we alles bij elkaar optellen, komen we tot een voordeel van 10.571 euro.