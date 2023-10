TEST Honda e:Ny1 (2023): schrik niet van de prijs, de laadtijden of de actieradius

De snoepige Honda E kwam, zag en verdween. Voor poging nummer twee pakt Honda het serieuzer aan: de Honda e:Ny1 is een compacte elektrische suv met 412 kilometer range. Maar ook deze Honda is bepaald geen snellaadwonder …

Bij veel nieuwe auto’s kun je aan de verkoopprijs afleiden wat voor vlees je in de kuip hebt. Maar bij de Honda e:Ny1 ga je dan de mist in. Want anders dan de basisprijs van 48.750 euro doet vermoeden, is dit géén directe concurrent voor de Volkswagen ID.4, Nissan Ariya of Toyota bZ4X.

Denk in plaats daarvan een slag kleiner. Met een lengte van 4,39 meter hebben we hier te maken met een kostbare tegenhanger van de nieuwe Hyundai Kona Electric en de gefacelifte Peugeot E-2008. Het zogeheten B-segment.



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Nieuw EV-platform voor Honda e:Ny1

Honda heeft een compleet nieuw EV-platform ontwikkeld en de e:Ny1 krijgt de primeur. De aandrijving verloopt via de voorwielen en alle elektrotechniek ligt onder de motorkap. Dankzij de forse wielbasis en de plaatsing van het accupakket laag in de vloer, valt de binnenruimte best groot uit.

Bij suv’s in het B-segment schiet op de achterbank de been- en hoofdruimte voor de passagiers er vaak bij in, maar op de tweede zitrij van de e:Ny1 hebben ook volwassenen genoeg bewegingsvrijheid.



Moeder aarde matsen

Waar je ook plaatsneemt, in de e:Ny1 zit je altijd op kunstleren bekleding. Honda koos niet voor nepleer om geld te besparen, maar om moeder aarde te matsen. De piepkleine gaatjes in de bekleding moeten voorkomen dat het een zweterige bedoening wordt. En dat werkt: zelfs na uren rijden onder de brandende zon, blijven wij en het kunstleer droog.

Natuurlijk helpt de airconditioning daarbij. Je kunt de koele lucht trouwens diffuus uit de ventilatieroosters laten stromen - dan blaast de airco niet zo venijnig tegen je lichaam en dat is wel zo fijn. Minder prettig is de synthetisch aanvoelende stuurbekleding. Hier is het ontbreken van echt leer wel een gemis.

Het glazen panoramadak van de duurste uitvoering heeft een speciale coating die 90 procent van de infraroodstraling van de zon reflecteert, waardoor het interieur niet opwarmt. Dat werkt goed.

De kofferbak is aan de kleine kant. Met een inhoud van 361 liter moet hij het afleggen tegen die van de Peugeot E-2008 (434 liter) en de Hyundai Kona Electric (466 liter). De elektrische achterklep is gereserveerd voor de duurste uitvoering, net als het eerdergenoemde panoramadak. Deze 52.820 euro kostende Advance-versie heeft bovendien een premium audiosysteem van Pioneer, stuurverwarming en een slimme parkeerhulp.

Scherm in drie delen

Welke uitvoering je ook kiest, het dashboard wordt altijd gedomineerd door een enorm touchscreen van 15,1 inch dat verticaal geplaatst is. Anders dan bij Tesla of Ford, is het scherm opgedeeld in drieën. Onderin vind je de klimaatregeling, het middelste gedeelte is gereserveerd voor radio- en oplaadfuncties en bovenin draaien het navigatiesysteem en andere applicaties.

Dus hoewel het hele display erg groot is, heeft elke functie een vrij normaal scherm. Bovendien hoef je minder te zoeken, want je leert snel op welke hoogte je je wijsvinger moet houden om de temperatuur te regelen of een ander radiostation te kiezen. Al blijven we van mening dat er tijdens het rijden qua bedieningsgemak niets boven fysieke druktoetsen en draaiknoppen gaat.

Aan de andere kant heb je niet al je hersencellen nodig om de e:Ny1 te besturen. De wegligging is evenwichtig en voorspelbaar en de vering reageert soepel op oneffenheden. De nogal indirecte besturing heeft als positieve eigenschap dat hij rond de middenstand toch behoorlijk precies is. En we zijn blij dat het stuur wel conventionele knoppen heeft. Zo kan iedereen overweg met de adaptieve cruise control.



Realistische actieradius van 319 kilometer

Het gaspedaal snapt in elke situatie precies wat jouw bedoeling is. Wanneer je het zacht indrukt, reageert het gevoelig en dat helpt tijdens voorzichtig manoeuvreren in krappe parkeergarages. Als je daarentegen wat harder trapt, voel je de volle kracht van de elektromotor.

Met 204 pk en 310 Nm is-ie sterk genoeg om de niet al te zware elektrische suv in 7,6 seconden naar de honderd te sturen. Bij 160 km/h is de koek op. Meer laat de versnellingsbak met vaste overbrengingsverhouding niet toe en de actieradius is er ook geen fan van.

Elke vrijdag een autotest in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Met een capaciteit van 68,8 kWh heeft de e:Ny1 op het eerste gezicht een vrij groot accupakket. Maar Honda werkt met forse marges om de levensduur van de batterij te verlengen, dus heb je netto de beschikking over 62,0 kWh.

En dat heb je wel nodig ook, want zowel Honda’s eigen verbruikscijfer als onze ervaringen duiden op een niet al te gunstig energieverbruik. De folder vermeldt een actieradius van 412 kilometer, maar als je net als wij 19,6 kWh/100 km rijdt, is 319 kilometer een realistischer getal. Rijd je alle dagen in de sportstand, dan moet je nog vaker opladen …

Snelladen met Honda e:Ny1 duurt 45 minuten

Bij Fastned of Shell Recharge ontdek je al snel dat de Honda e:Ny1 geen snellaadwonder is. Met een laadvermogen van 78 kW duurt het 45 minuten om van 10 tot 80 procent te gaan. Daar hebben wij het geduld niet voor, want een kopje koffie drinken en een TikTok-dansje opnemen kost ons hooguit 20 minuten.

En met een Hyundai Ioniq 5 of Kia EV6 onder je kont heb je daar ook genoeg aan, maar zoals gezegd valt de Honda e:Ny1 niet dat segment. Wel qua prijs, maar niet qua afmetingen en prestaties.

En dat is zijn redding. Want drie kwartier wachten bij de snellader mag dan ellendig zijn, de nieuwe Hyundai Kona Electric doet er evengoed 40 minuten over. Dat je met een Peugeot E-2008 al na 30 minuten klaar bent, heeft hij te danken aan een hoger pieklaadvermogen (100 kW) en een kleinere batterij (51 kWh).