Wie het elektrische nieuws van Stellantis volgt, kan de specificaties van de gefacelifte Peugeot E-2008 met groter accupakket en krachtiger elektromotor dromen. Maar ze zijn dus gewoon werkelijkheid.



De huidige Peugeot 2008 groeide in vier jaar tijd uit tot een van best­verkochte kleine suv’s in Europa. In 2021 - toen we allemaal een mondkapje in het dashboardkastje frummelden - was het zelfs de nummer 1. Dat heeft niet alleen met zijn uiterlijk te maken, dat bij veel mensen in de smaak viel. Ook het aanbod van benzine­motoren én een elektrische versie droeg bij aan de populariteit.

Ruim 10 procent verkochte 2008's elektrisch



Van de ongeveer 700.000 gebouwde 2008-modellen, zijn er 75.000 elektrisch. Peugeot hoopt het succes voort te zetten met een facelift. Daarbij is zowel het uiterlijk als de techniek aangepakt. Aan de voorkant heeft Peugeot er werk van gemaakt. In de grille prijkt het moderne merklogo en de lichtklauw uit het oude model heeft er twee strepen bij gekregen. De verticale lichtklauwen zijn nu iets lager onder de koplampen geplaatst. De rode lichtstrepen in de achterlichten zijn erbij gaan liggen, nadat ze vier jaar moesten staan.

Groter scherm in Peugeot 2008



Zonder grote multimediaschermen is een facelift tegenwoordig niet compleet. Elke elektrische 2008 krijgt dan ook het grote exemplaar van 10 inch. Ook de marketeers moesten iets te doen hebben, en dus werd de kleine e van e-2008 vervangen door een grote E.



Het technische nieuws kun je waarschijnlijk dromen, want veel Stellantis-modellen gingen de Peugeot E-2008 voor. Toch is het een belangrijke wijziging. De elektromotor kreeg er 20 pk bij en de batterij werd iets groter (van 50 naar 54 kWh), waardoor de actieradius toeneemt van 345 tot 406 kilometer. Dat is dus twee keer winst, en in de praktijk zijn de verschillen merkbaar.



Prestaties vernieuwde Peugeot E-2008



Vooral als je het rechterpedaal wat dieper intrapt, merk je het verschil tussen 136 en 156 pk. Het lijkt allemaal nét wat vlotter te gaan, al is de sprint van 0 naar 100 km/h onveranderd. Die klaart de E-2008 als vanouds in 9 seconden. Daar staat een keurig verbruik tegenover van 15,4 kWh/100 km.



Over het veercomfort waren we altijd al positief, net als over het lage geluidsniveau. Ook de nieuwe E-2008 is eerder sluipschutter dan een brullende leeuw. Het onderstel is niet te stevig afgestemd, oneffenheden worden verwerkt zonder dat de carrosserie nadeint.



Hoe bevalt i-Cockpit?



De comfortabele stoelen zijn ook geschikt voor lange etappes. Of je ook vrolijk wordt van de i-Cockpit, is een kwestie van smaak. De een zweert erbij, de ander beweert dat hij nooit een goede zitpositie weet te vinden en dus geen goed zicht heeft op het instrumentarium boven het kleine stuurtje.



Van de elektrische Peugeot verschijnt eerst een rijk uitgeruste (en dus dure) First ­Edition, die 44.950 euro kost. Dat treft, want dan kun je bij de overheid nog net aankloppen voor SEPP-aankoopsubsidie. Later volgen versies rond de 40.000 euro.

Geslaagde facelift Peugeot E-2008



Een iets groter accu­pakket en iets meer ­vermogen maken de ­Peugeot E-2008 net wat fijner dan zijn voorganger. Ook de facelift zelf is geslaagd en het grote beeldscherm naast het stuur is een aanwinst. Het typisch Franse comfort rondt onze positieve indruk af.