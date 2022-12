Scoor 2000 euro subsidie met de aanschaf van deze 5 tweedehands elektrische auto's

Zit jij ook al in de startblokken voor de SEPP-regeling van 2023? Kijk welke van deze 5 tweedehands elektrische auto's op Marktplaats.nl bij jou passen en steek die 2000 euro aanschafsubsidie in je zak!

Vanaf 10 januari 2023, klokslag 9.00 uur, kun je je weer aanmelden voor de aanschafsubsidie voor elektrische auto's. Voor nieuwe auto's is het sub­sidiebedrag teruggeschroefd van 3250 naar 2950 euro. De 2000 euro subsidie voor tweedehands elektrische auto's bleef ongewijzigd. De overheid ondersteunt met de SEPP niet alleen mensen die een elektrische auto willen kopen. Ook als je een ­private-leasecontract voor een EV afsluit, kun je van de regeling gebruikmaken. In dat geval wordt het subsidiebedrag in maandelijkse termijnen van het leasetarief afgetrokken.



Meer subsidiegeld voor tweedehands EV's

De totale pot van de SEPP bevat voor komend jaar 99,4 miljoen tegenover 91,4 miljoen. Ook is de verhouding ­aangepast ten gunste van tweedehands EV's. Voor occasionkopers komt er 12 miljoen bij en zit er nu 32,4 miljoen in de pot. Omge­rekend naar individuele kopers en private leasers, komen 16.200 mensen in aan­merking voor de aanschafsubsidie van een tweedehands elektrische auto. Maar let wel op de kleine lettertjes!

Subsidieregels aanschaf elektrische auto



Denk bijvoorbeeld niet dat je met korting een dikke Tesla kunt scoren. Geen enkel model van dat merk voldoet aan de prijsvoorwaarde die aan de regeling hangt. Alleen auto's met een oorspronkelijke fiscale waarde (consumentenprijs min afleveringskosten) van maximaal 45.000 komen in aanmerking voor de subsidie. Doe bij twijfel een online kenteken­check. Daarnaast dien je de auto bij een RDW erkend auto­bedrijf aan te schaffen of te leasen. Je krijgt dus geen subsidie als je de auto particulier aanschaft. Verder moet de officiële actie­radius van de tweedehands elektrische auto minimaal 120 kilometer bedragen. De overige voorwaarden:

1. De auto moet als elektrische personenauto zijn geproduceerd en mag niet omgebouwd zijn tot EV.

2. Het kenteken en de koopovereenkomst staan op naam van de subsidieaanvrager.

3. De elektrische personenauto heeft niet voor 1 januari 2022 op naam van de subsidieaanvrager gestaan.

4. Bij aankoop geldt een minimale eigendomsduur van 36 maanden. Bij private lease is de minimum gebruiksduur 48 maanden.



Extra aankooptips tweedehands elektrische auto



Dé kritische component bij een elektrische auto is het accupakket. Als dat stukgaat, is de auto eigenlijk niets meer waard. Vraag om een officieel testrapport of laat zelf een accucheck uitvoeren. Dat kan onder meer via de ANWB. Rijd je regelmatig langere afstanden? Dan is niet alleen een fatsoenlijke actieradius belangrijk. Ook een goede snellaadfunctie is dan handig. Voorheen was een snellaadvermogen van 50 kW gebruikelijk. Tegenwoordig loopt het uiteen van 80 tot 220 kW.



Heb je ruimte voor een eigen laadpaal? Dan raden we je zeker aan er eentje te laten aanleggen. Alleen kost dat waarschijnlijk bijna even veel als de aanschafsubsidie of zelfs meer. Ten slotte nog een tip over de prijs van de tweedehands EV's zelf. Officieel mag het niet, maar veel adverteerders lokken nog altijd kopers met een bedrag exclusief 21 procent btw. Dat is ook omdat veel tweedehands elektrische auto's door bedrijven worden aangeschaft. Als de groot aangegeven prijs verdacht laag lijkt, check dan de hele advertentietekst eronder.



Peugeot e-2008 Active 50 kW - 2020 - 22.713 km - € 31.750 / € 29.750

De suv-broer van de populaire Peugeot 208 is alweer ruim drie jaar op de markt. Niet zo gek dus, dat er al een behoorlijk aantal Peugeots 2008 als occasion wordt aangeboden. Deze oranje auto was een van de voordeligste tweedehands Peugeots e-2008 die we op Marktplaats.nl konden vinden. Het is een importauto, maar zolang je ze bij een RDW-erkend bedrijf koopt, komen ook geïmporteerde EV's voor subsidie in aanmerking. Hoewel de Active lang niet de meest luxe ­versie is, ziet-ie er vanbinnen bijna chic uit. Hij laat je dan ook niet op een uitrustingshoutje bijten. Navigeren kan met Appel CarPlay of Andoid Auto via het touch­screen, en als je te veel met het scherm zit te ­pielen, houdt de 2008 je binnen de lijntjes. In onze actieradiustest bij 100 km/h voorspelde het verbruik van 16,2 kWh/100 km een actieradius van 278 kilometer. Daarbij legt hij je comforttechnisch lekker in de watten. De prestaties zijn in orde, maar verwacht geen Tesla-­achtige sprinttijden. Snelladen gaat met 100 kW.

Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh - 2021 - 27.947 km - € 35.988 / € 33.988

Wat zijn vermogen betreft, is deze 145 pk sterke tweedehands Volkswagen ID.3 de meest uitgeklede versie. Dat geldt niet voor het accupakket. Want onder deze 58 kWh-versie, biedt Volkswagen er nog eentje aan met een batterij van 45 kWh. De specificaties van deze witte Volkswagen ID.3 bezorgen hem een WLTP-actieradius van 426 kilometer. Een sterk punt van de Volkswagen ID.3 is zijn riante binnenruimte. Dankzij de vrijwel vlakke wagenvloer kan ook de middelste achterpassagier zijn onderdanen prima kwijt. Je waant je wat dat betreft bijna in een Volkswagen Passat. Maar doordat je óp het accupakket zit, is de hoofdruimte niet overbemeten. Als je van futuristisch houdt, ziet het dashboard er niet verkeerd uit. Qua bedieningsgemak verlangen we daarentegen terug naar VW's van een generatie terug. Met name de sliders voor de klimaatregeling zijn ondingen. Een andere ergernis is de enorme hoeveelheid hard plastic in het interieur. Pleister op de wonde: de fijne rijeigenschappen.

MG ZS EV Luxury 44,5 kWh - 2019 - 17.777 km - € 27.235 / € 25.235

In 2019 was de MG ZS EV sowieso al een van de goedkoopste elektrische auto's op de markt, en verdubbelde de importeur ook nog eens de aanschafsubsidie. Dat betekent dat de eerste eigenaar van deze tweedehands MG ZS EV er waarschijnlijk nog geen 24.000 euro voor heeft betaald. Behalve met die lage prijs, wist de Chinese MG veel klanten te lokken met een zeer complete uitrusting en een net, ruim interieur. Helaas valt er ook het nodige op de ZS EV aan te merken. Zo had-ie een onhandige laadklep en kon de adaptieve cruisecontrol ons evenmin overtuigen. Verder was het misschien wel de lawaaiigste elektrische auto die we ooit hebben gereden - dan tellen we het gegil van onze bijrijder in de botsautootjes even niet mee. Het veercomfort is daarentegen best oké. Hetzelfde geld voor de rechtuitstabiliteit op de snelweg. Raak hierdoor niet overmoedig en beheers je rechtervoet, want de actieradius is niet fantastisch. In de praktijk is het met 200 km wel klaar. Gezien de gunstige prijs van de nieuwe MG4 Electric denken we trouwens dat er nog wel iets van de vraagprijs van deze ZS EV af te snoepen valt.

Opel Corsa-e Edition - 50 kWh - 2020 - 58.177 km - € 24.885 / € 22.885

Kijk je naar het totale kostenplaatje, dan is een EV op termijn meestal goedkoper dan een vergelijkbare benzineauto. Maar ja, die hoge nieuwprijs ... Wat dat betreft biedt deze tweedehands Opel Corsa-e uitkomst. Met de subsidie eraf, komt de aanschafprijs op nog geen 23 mille. Voor dat geld zijn in het B-segment maar weinig nieuwe auto's met verbrandings­motor te koop. De Dacia Sandero is één van de weinige uitzonderingen. Die Roemeen heeft trouwens één groot pluspunt ten opzichte van de Corsa-e, en dat is z'n binnen­ruimte. Zelfs in vergelijking met de inmiddels bejaarde Renault Zoe is de Opel Corsa-e vrij krap, en daar komt bij dat de kofferruimte ook kleiner is dan die van de benzine-Corsa. Daar staat tegenover dat de Corsa-e nauwelijks gewenning behoeft, ­lekker vlot rijdt en stevig op de weg ligt. Dit exemplaar heeft een 11 kW-boordlader, die snelladen tot 100 kW mogelijk maakt. Dat scheelt als je eens verder moet dan 300 kilometer.

Kia e-Niro DynamicLine - 64 kWh - 2019 - 94.036 km - € 33.950 / € 31.950

Vergeleken met de nieuwe Kia Niro ziet deze tweedehands e-Niro er een beetje gedateerd uit. Maar technisch is die strakke, hippe Niro vrijwel identiek. Was de Kia e-Niro in 2019 dan zo goed, of loopt de huidige een beetje achter de feiten aan? Beide zijn waar, want een snellaad­vermogen van 80 kW is niet top meer. De actieradius van 455 kilometer was in 2019 super en kan er nu nog altijd prima mee door. Maar de grootste kracht van de e-Niro is misschien wel dat-ie zo 'gewoon' is. Hij ziet er nauwelijks anders uit dan niet-elektrische Niro's en de bediening is zeer gebruiksvriendelijk. Verder biedt hij jou en je gezin alle ruimte en is-ie in de Dynamic­Line-uitvoering lekker luxe uitgerust. Leren bekleding, navigatie, keyless entry, klimaatregeling en een achteruitrijcamera zijn allemaal aanwezig. Addertje onder het gras: als importauto ontbeert hij Kia's genereuze fabrieksgarantie en op de site van de aanbieder schittert het woord 'garantie' door afwezigheid.

Zit jouw favoriete tweedehands EV hier niet bij? In Auto Review 1/2023 doen we nog 5 suggesties.