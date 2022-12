MG4 Electric Standard (2022) review: de auto waarvan Volkswagen slapeloze nachten krijgt

Een fatsoenlijke elektrische middenklasser is peperduur. Toch? De MG4 Electric spot met alle logica en maakt niet alleen indruk met zijn lage prijs.

Wat is opvallend aan de MG4 Electric?



Normaliter beginnen we pas bij vraag 4 over de prijs, maar nu trappen we ermee af als meest opvallend kenmerk van de MG. De MG4 Electric kost nog geen 31.000 euro. Trek je daar de 2950 euro aankoopsubsidie van de overheid vanaf, dan krijg je een elektrische middenklasser die ruim onder de 30.000 euro duikt.

De Europese concurrentie is duizenden euro’s duurder. Maar denk niet dat de boekhouders van MG overal hun rekenmachine op hebben losgelaten. Integendeel,De kwaliteit van de MG4 Electric is dik in orde, met een keurig afgewerkt interieur en fijne stoelen. Je hoeft evenmin te vrezen voor een Dacia Spring-achtige actieradius. Het accupakket van 51 kWh brengt je 350 kilometer ver.

Ook voor het snellaad-examen slaagt de MG4 Standard. Het gaat met een acceptabele 85 kW, waardoor de batterij in 40 minuten van 10 tot 80 procent gevuld is. Waarden die passen bij een volwaardige Volkswagen ID.3-concurrent.

Wat zijn de pluspunten van de MG4 Electric ?

MG is trots op zijn compacte accupakket, dat in de bodem van de auto verstopt ligt: het is dunner dan een blikje cola. Daardoor is de MG4 een ruime auto, ook achterin. Verder zijn we zeer aangenaam verrast door de comfortabele afstemming van het onderstel. Het is bijna Frans, zo verfijnd als de hobbels in de weg worden gladgestreken.



Wat zijn de minpunten van de MG4 Electric Standard?

Vroeger scoorden automerken met zoveel mogelijk vermogen, in het elektrische tijdperk lijkt de grootte van het multimediascherm de norm der dingen. Of je nu in een Tesla stapt, een Mercedes of een BYD, de enorme schermen trekken meteen alle aandacht.

MG doet er niet aan mee en lijkt het schermpje bij Kabouter Plop besteld te hebben. De letters op het piepkleine scherm zijn nog kleiner, en als je niet de slanke pianovingers van de gebroeders Jussen hebt, is het een hele uitdaging om op het juiste icoon te drukken.

En dat terwijl je bijna alle belangrijke functies via het kabouterschermpje bedient. De airco, de navigatie, de rijprogramma’s (Normal, Sport en Eco). Fysieke knoppen zijn er alleen voor het volume en de alarmlichten. Het is niet alleen onhandig, maar zelfs gevaarlijk. Tijdens het rijden kun je je blik niet op de weg houden.



In onze testauto deed zich iets merkwaardigs voor: het Google-besturingssysteem verstond onze spraakcommando’s vrijwel nooit. Zelfs als we ‘Hey Google’ riepen, kwam er geen reactie. Alsof je tegen je oude grootvader praat, in plaats van tegen een moderne auto.



Hinderlijker is het windgeruis rond de voorruit. Dat is zo dwingend aanwezig dat het zelfs bij een vriendelijk winterbriesje lijkt alsof er een orkaan langs de MG4 raast.

Verder moet de lage prijs van de MG4 Standard ergens vandaan komen: hij heeft geen navigatiesysteem en stelt je niet gerust dat je met je acculading je eindbestemming haalt, zoals de Renault Megane E-Tech Electric.



Wanneer komt de MG4 naar Nederland en wat is de prijs?

De MG4 staat al bij de dealer en kost 30.785 euro. De Nederlandse overheid trakteert je op een aankoopsubsidie van 2950 euro, waardoor je 27.800 euro betaalt. Bekijk je vervolgens de prijslijst van de Volkswagen ID.3, dan krijg je een hartverzakking. Die kost minstens 44.910 euro. Ook een Renault Megane E-Tech Electric is met zijn prijs van 37.590 euro flink duurder dan de MG4.

Naast de MG4 Standard, de instapper, zijn er twee duurdere versies. Ze hebben een groter accupakket van 64 kWh en een rijkere uitrusting. De MG4 Comfort kost 34.285 euro, de MG4 Luxury 36.285 euro. Wie nog altijd twijfelt over de kwaliteit van dit Chinese automerk, wordt door MG gerustgesteld met 7 jaar garantie.



Wat vind ikzelf van de MG4 Electric Standard?

Je kunt niet om de prijs van de MG4 Standard heen. Dat is hét verkoopargument voor deze elektrische auto, al valt hij ook op belangrijke onderdelen als ruimte, comfort en kwaliteit beslist niet door de mand. Als ik bij Volkswagen werkte, zou ik me zorgen maken over deze nieuwe concurrent.