BYD Atto 3 review: potentiële nachtmerrie voor Kia Niro EV

Het regent veel in Nederland. De laatste tijd geen pijpenstelen, maar nieuwe Chinese automerken. Recente nieuwkomer is Build Your Dreams, dat met de BYD Atto 3 een flinke hap uit de taart met elektrische gezinsauto's wil nemen. Is dat slecht nieuws voor de Kia-verkoper?



Wat is opvallend aan de BYD Atto 3?

Vanbuiten is de BYD Atto 3 een keurige auto. In mensentermen is de elektrische suv de ideale schoonzoon die er altijd netjes gekleed bijloopt, een degelijke administratieve baan heeft en nooit schuine moppen vertelt. Oftewel: een tikje saai. Maar zoals wel vaker, hebben stille wateren diepe gronden. Ideale schoonzonen blijken soms de meest bizarre hobby's te hebben. Treinsurfen bijvoorbeeld. Of nagelpluis verzamelen. De BYD Atto 3 zorgt voor fronsende én enthousiaste reacties met zijn interieurontwerp.



Of het nu gaat om het dashboard, de deurgrepen, de luchtroosters, de keuzehendel of de portiervakken - het is de grote Chinese alles-is-andersshow. Dat de BYD-ontwerpers het stuur min of meer rond hebben gehouden, is bijna een tegenvaller ... Gecombineerd met de frisse kleuren (blauw en lichtgrijs met rode accenten) is het in elk geval niet saai. Bovendien zijn veelal zacht aanvoelende materialen gebruikt. Een gadget dat we niet eerder tegenkwamen, is het kantelbare touchscreen. Afhankelijk van je voorkeur kun je het met een druk op de knop verticaal of horizontaal draaien.

Binnenkort komen er meer BYD's naar Nederland.



Als product van een van de grootste accubouwers ter wereld, heeft de BYD Atto 3 ook onderhuids iets speciaals in petto. Hij heeft alternatief gebouwde, extra platte accu's die vrijwel ongevoelig voor brand zijn. De fabrikant zelf spreekt van Blade Batteries. Behalve dat ze in de hoogte minder ruimte innemen en erg crash-veilig zijn, hebben de BYD-accu's nog een voordeel. Anders dan de batterijen van de meeste EV's, bevatten ze geen kobalt. Dat is goed nieuws voor mens en milieu, want kobalt wordt doorgaans allesbehalve milieu- en mensvriendelijk gedolven.



Wat is goed aan de BYD Atto 3?

Het onderstel van de BYD Atto 3 is mooi stil, en onder de meeste omstandigheden opvallend zacht. Zing er een wiegeliedje bij en de Atto 3 deint je in slaap. De diverse veiligheidsassistentiesystemen laten het bijna toe, maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Een compliment voor de adaptieve cruisecontrol. Die is ook prima bruikbaar in druk spitsverkeer doordat het relatief korte afstanden tot voorgangers toelaat en niet snel in paniek door invoegend verkeer.

Het platte accupakket is een zegen voor de interieurruimte. Zelfs onze 1,95 meter lange collega kon 'achter zichzelf' zitten zonder dat zijn benen en kapsel in de knoop raakten. Ondanks het standaard aanwezige panoramadak.

De BYD Atto 3 is zeker geen koopje Ali Express-koopje. Hij doet zeer degelijk aan, over de afwerking hebben we weinig te mekkeren en de auto

is bovengemiddeld compleet uitgerust. Dat geldt al voor de Comfort-uitvoering en de Design doet daar nog een schepje bovenop. Een greep uit de lijst met standaardvoorzieningen: metallic lak, 18-inch lichtmetalen wielen, intelligente led-verlichting met een geweldige grootlichtassistent, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming, sleutelloze toegang, een 360-gradencamera, en een waarschuwing tegen achterlangs kruisend verkeer.



Hier doet de Design-uitvoering (testauto) nog een schepje bovenop met een elektrisch te openen achterklep, een geavanceerd interieurluchtfiltersysteem, een extra groot aanraakscherm (15,6 in plaats van 12,8 inch) en de mogelijkheid om externe apparatuur op te laden.



Wat kan beter aan de BYD Atto 3?

Voor een batterijspecialist als BYD, vinden we de snellaadcapaciteiten van de Atto 3 een beetje tegenvallen. Bij 88 kW is de koek op. Dat doen de Kia Niro EV (100 kW) en Volkswagen ID.3 (120 kW) beter. Met zijn bagageruimte van 440-1438 liter zet de BYD Atto 3 ook al geen nieuwe standaard. We vinden het dan ook onbegrijpelijk dat de auto boven zijn voorin geplaatste elektromotor geen frunk heeft. Daarin had mooi de laadkabel een plekje kunnen vinden, al dan niet samen met de omalader. Die liggen nu samen heel ruim onder de laadvloer van de kofferbak. Beetje zonde. Ook zonde is dat de BYD Atto 3 geen one pedal driving toelaat. Via een knop in de tunnelconsole kun je weliswaar regeneratief remmen, maar het effect is beperkt en om de auto stil te zetten heb je echt het rempedaal nodig.

Aan de nogal vage maar wel vrij directe besturing moeten we wennen, zodat we in het begin een beetje rafelig rijden. En hoewel de stoelen er best veelbelovend uitzien, zijn we de hele week bezig met ontdek-je-plekje, zonder het te vinden. De zitting staat te recht en is te vlak, zodat je zitvlak en bovenbenen na een tijdje om steun gaan zeuren. Een typisch Chinees trekje is de het chagrijnige commentaar als je meer dan 5 km/h te hard rijdt. We proberen de mevrouw in het dashboard het zwijgen op te leggen, maar ze blijft maar roepen: "You are exceeding the speed limit." En nu maar hopen dat we geen strafpunten achter ons burgerservicenummer krijgen. De belofte dat er voor de spraakbediening en het navigatiesysteem in 2023 ook een Nederlandstalige versie komt, is nauwelijks een troost.



Net als sommige Europese concurrenten, slaat BYD een beetje door met de digitalisering van de bediening. Voor zoiets simpels als het aan- of uitzetten van de stoelverwarming, wil ik gewoon een fysieke knop. Er is weliswaar een snelmenu voor de klimaatopties, maar dat vraagt nog altijd een of twee handelingen te veel. Verder lukte het ons niet om bij koud weer een aangenaam binnenklimaat te creëren; mogelijk doordat de centrale luchtroosters net te laag liggen.



Wanneer komt de BYD Atto 3 naar Nederland en wat is de prijs?

De BYD Atto 3 komt niet naar Nederland ... hij is er al. De auto is vooralsnog bij slechts twee dealers te bewonderen, maar daarvoor moet je wel naar Amsterdam of Rotterdam. Importeur Louwman - je weet wel, van Toyota en Lexus - belooft dat het delaerapparaat gaandeweg wordt uitgebreid en sowieso kun je voor service- en onderhoud bij een aantal bestaande Toyota-dealers terecht. Voor de BYD Atto 3 Comfort vraagt de dealer 42.998 euro, de nog completere Design moet 44.998 euro opbrengen. Gezien de ultracomplete uitrusting, inclusief warmtepomp en metallic lak zijn dat geen verkeerde bedragen. Als je een Kia Niro EV of Volkswagen ID.3 even dik wilt aankleden, ben je duidelijk meer kwijt. Om van een Volvo XC40 nog maar te zwijgen. Bijkomend voordeel is dat BYD de Atto 3 uit voorraad kan leveren. Binnen een paar weken na het tekenen van het koopcontract kun je hem voor de deur hebben.



Wat vind ikzelf van de BYD Atto 3?

In zijn segment vind ik de Atto 3 een sterke aanbieding. De auto presteert goed (0-100 km/h in 7,2 s), heeft een marktconform (60,48 kWh) accupakket, een alleszins redelijke actieradius (officieel 420 km) en een bijna overdadige uitrusting. Het enige wat ik mis, is stuurverwarming. En het gedurfde interieurdesign? Dat vind ik echt leuk, al snap ik dat anderen het wat overdreven vinden. Toch zijn er voldoende redenen waarom ik de BYD Atto 3 niet snel zelf zou kopen. In de eerste plaats ben ik nog niet toe aan een elektrische auto en evenmin ben ik een suv-fan. Daar komt nog bij dat ik zo mijn twijfels heb over de rol die de Chinese overheid en het Chinese bedrijfsleven spelen op het sociaal-economische wereldtoneel. Met de auto zelf is echter maar heel weinig mis.