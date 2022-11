BYD Atto 3: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

420 kilometer is de officiële actieradius van de BYD Atto 3 met 60,48 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Gelukkig is onze testauto rood. Anders was-ie verdwenen in de grauwe, grijze, mistige buitenwereld. Het is 9 graden Celsius tijdens de testrit, zowel overdag als ’s avonds. Af en toe valt er een spat regen. Waaien doet het bijna niet.

De BYD Atto 3 brengt zijn gemiddelde stroomverbruik van de laatste 50 kilometer in kaart met een grafiek. Onze testronde is 100 kilometer lang, dus we beelden twee grafieken af: de heenweg en de terugweg. Het gemiddelde van deze twee waarden is het uiteindelijke stroomverbruik waarmee we rekenen.

BYD Atto 3: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de BYD Atto 3 een gemiddeld stroomverbruik van 17,2 en 17,8 kWh/100 km – de heen en terugweg van onze testronde. Tel ze bij elkaar op en deel ze door twee en je hebt de uitkomst: 17,5 kWh/100 km. We zoeken de Kia Niro EV-actieradius erbij: 16,0 kWh/100 km, maar toen was het 17 graden.

Zou je een volle batterij van 60,48 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 345 kilometer ver. Gooi een paar langzamere kilometers door stad of land in de mix en de opgegeven actieradius van 420 kilometer ligt binnen handbereik.

BYD Atto 3: actieradius bij 130 km/h

Een van de pluspunten van de BYD Atto 3 is de complete standaarduitvoering. De grootlichtassistent valt daar ook onder. Het is leuk om te zien hoe ijverig hij het grootlicht aan- en uitzet als we ’s avonds de actieradius bij 130 km/h testen.

Wederom komen we thuis met twee metingen: 25,6 en 26,1 kWh/100 km. De waarheid ligt in het midden: 25,9 kWh/100 km. Ook daar duikt de Kia Niro EV net onder (24,5 kWh/100 km). Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 233 kilometer.

Benieuwd naar de volgende actieradiustest? We sturen je graag een seintje!

Aanmelden

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!



Conclusie

De BYD Atto 3 heeft de pech dat we hem niet op een mooie zomerdag konden testen. Vandaag is het weer niet slecht, het is gewoon niets: niet koud en niet warm, niet droog en niet nat. Maar zonder dat je het beseft, kom je zulke weersomstandigheden best vaak tegen in Nederland. De Atto 3 blikt of bloost niet: hij rijdt overdag op de snelweg 345 kilometer op een acculading stroom en 233 kilometer als je haast hebt.