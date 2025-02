Wat de concurrentie kan leren van BYD

PARTNERBIJDRAGE

De BYD ATTO 3 is in Nederland het bekendste model van BYD. Minder bekend is dat het merk elk miniem onderdeeltje aan zijn auto’s zelf ontwikkelt en bouwt. En ook op andere vlakken doet BYD het net even anders.

BYD is groter dan je denkt

In Nederland kun je sinds 2022 personenauto’s kopen van BYD. Maar het merk is al veel langer actief. BYD werd in 1995 opgericht als fabrikant van batterijen en bouwt sinds 2003 auto’s. Inmiddels behoort BYD tot de top 10 van grootste autoconcerns ter wereld. In thuisland China is BYD zelfs de nummer 1.

In Nederland groeit BYD gestaag. In 2024 wist het 3207 auto’s te verkopen. Dat was een indrukwekkende stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen het merk 1230 auto’s verkocht.

Focus op techniek en innovatie

BYD is de enige fabrikant die de kerncomponenten van de elektrische auto zelf ontwerpt, ontwikkelt en produceert. Dus niet alleen de auto zelf, maar ook de batterij en de chips die bijvoorbeeld nodig zijn voor de veiligheidssystemen.

BYD telt momenteel bijna een miljoen werknemers, waarvan 110.000 ingenieurs. Daarmee heeft BYD de meeste techneuten in dienst van alle autoproducenten wereldwijd. Zij werken verspreid over 11 grote onderzoeksinstituten en vragen gemiddeld maar liefst 32 patenten per werkdag aan.

De afgelopen jaren groeide het werknemersbestand hard. Begin 2021 stond de teller nog op 220.000, een jaar later waren dit er al 60.000 meer. In 2022 verdubbelde het aantal werknemers ruim tot 570.000. En momenteel is het bijna weer verdubbeld tot richting een miljoen.

BYD en zijn Blade-batterij

BYD is een van de grootste batterijproducenten ter wereld en is met name bekend vanwege zijn Blade-batterijen. Die hebben ze zelf ontwikkeld. Veel concurrenten kopen hun batterijen dan ook in bij BYD – zelfs Tesla.

Die Blade-batterij zit heel doordacht in elkaar. Zo is hij heel compact. Dit komt door de platte wijze waarop de cellen zijn opgesteld, vandaar ook de naam Blade Battery. Door deze techniek passen twee keer zoveel cellen in dezelfde ruimte.

Verder is de Blade-batterij minder belastend voor het klimaat. Doordat de Blade-batterij een LFP-accu (lithiumijzerfosfaat-accu) is, zijn er voor de productie geen kobalt en nikkel nodig. De winning van deze metalen gebeurt niet altijd onder goede omstandigheden.

Tot slot zijn de batterijen volgens BYD zeer veilig. Ze zijn door de Chinezen met succes onderworpen aan verschillende proeven om de sterkte te testen. Zo zou de Blade-batterij geen krimp hebben gegeven toen er een zware vrachtwagen overheen reed en doorstond hij ook de spijkertest met glans. Dat is de belangrijkste graadmeter voor de brandveiligheid. In deze test wordt met grote kracht een metalen pin door een batterij geslagen om te zien wat er gebeurt. Bij de Blade-batterij was dat nagenoeg niets! Zelfs tegen temperaturen van 300 graden bleek de batterij bestand.

BYD ATTO 3 is de bestseller

BYD verkoopt in Nederland liefst 7 modellen, en ze zijn bijna allemaal elektrisch (de Seal U DM-i is een plug-in hybride). De ATTO 3 is het bekendste en bestverkochte model. Sinds kort heeft hij een broertje, de ATTO 2.

De ATTO 3 Comfort is de goedkoopste versie en heeft een actieradius van 420 kilometer. BYD kiest ervoor om zelfs het basismodel rijk uit te rusten. Zo betaal je niets voor een panoramisch glazen schuif-/kanteldak en een 360 graden-camera. Tijdelijk verlaagt BYD de prijs van de ATTO 3 en betaal je 36.740 euro in plaats van 39.650 euro. Daarmee is hij dus 2950 euro goedkoper; precies het bedrag van de afgeschafte SEPP-subsidie.

