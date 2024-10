Japanners slopen BYD Atto 3 en snappen nu waarom-ie zo goedkoop is

Nieuws

China heeft zich ontwikkeld tot de topproducent van EV's. In Japan wilden ze weleens weten hoe de Chinezen hen zo snel konden inhalen. Daarom werd een sloopsessie van een BYD Atto 3 georganiseerd. Die opende de ogen van de deelnemers.

Tegenwoordig is China de onbetwiste nummer één op het gebied van EV’s. En dat terwijl Japan een dikke twintig jaar geleden daarvoor nog de beste papieren leek te hebben.

BYD Atto 3 gedemonteerd

Om te ontdekken hoe het grote buurland hen zo snel heeft kunnen inhalen, organiseerde het Central Japan Economic and Trade Bureau een conferentie met workshops. Tijdens dit event werden meerdere EV’s uit elkaar gehaald. Daaronder bevond zich ook een BYD Atto 3.

Houden de Chinezen hun EV-voorsprong? Blijf bij met de gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

BYD Atto 3 maakt indruk op Japanners

Volgens Nikkei maakte de BYD Atto 3 indruk op de aanwezigen. Dat begon al met het noemen van de scherpe prijs, gezien zijn formaat en specificaties. In China, waar de Atto 3 onder de naam Yuan Plus wordt verkocht, begint de prijs omgerekend net onder de 18.500 euro. Voor dat bedrag krijg je een EV met 204 pk en een accupakket van 50 kWh.

Atto 3 kost in China de helft

Je kunt ook kiezen voor een grotere 60,5-kWh batterij, met een WLTP-actieradius van 420 kilometer. Die upgrade kost zo’n 1300 euro extra, waarmee de prijs op 19.800 uitkomt. Bij de Europese versie van de Atto 3 is deze grotere batterij standaard. Maar in Nederland kost de auto 38.990 euro. Bijna het dubbele van de Chinese prijs. Dit prijsverschil komt door de marges en invoerheffingen, die binnenkort nog verder stijgen.

Efficiënte BYD-techniek

Tijdens de demontage in Japan werd een van de geheimen onthuld hoe BYD de kosten laag houdt en de besparingen doorgeeft aan de koper: zoveel mogelijk onderdelen zelf produceren en integreren. Zo maakt BYD gebruik van een zogenoemde ‘E-Axle’, een aandrijfunit die acht verschillende componenten combineert.

Daarin zitten niet alleen de motor, omvormer, transmissie en controller, maar ook de ingebouwde AC-lader, DC-naar-DC-omvormer en het batterijbeheersysteem (BMS). Deze aanpak, gecombineerd met enorme productievolumes, verklaart hoe deze goed uitgeruste Chinese EV’s voor zo’n scherpe prijs verkocht kunnen worden.

‘Geen Japanse kwaliteit’

De keuze voor de BYD Atto 3 in dit project kwam niet uit de lucht vallen. De auto heeft internationaal succes en scoorde hoog bij de Japan EV of the Year Awards 2023.

Kenichi Ito, directeur van Sanyo Trading en een van de organisatoren van het seminar, merkte op dat ‘Chinese fabrikanten veel waarde hechten aan lage productiekosten’ en dat ‘hun kijk op kwaliteit anders is dan die van Japanse fabrikanten’. Die laatste opmerking is een subtiele manier om te zeggen dat ze niet dezelfde kwaliteitsnormen hanteren.

Nederlandse autokoper matig enthousiast

De markt lijkt er niet wakker van te liggen: BYD verkocht 300.000 Atto 3's in het eerste jaar na de lancering in februari 2022. Ook in sommige Europese markten doet-ie het goed, vooral in Zweden tikt de verkoopteller kwistig door met ruim 4500 verkochte exemplaren sinds 2022.

De BYD Atto 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 459,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Atto 3 private lease prijzen.

De Nederlandse autokoper loopt nog niet erg warm voor de elektrische crossover. Hier gingen er tot dusver maar 2200 over de dealerdrempels. Terwijl de Nederlandse automarkt bijna anderhalf keer groter is dan de Zweedse. Voor 2024 staat de teller tot en met september op 995 Atto’s 3, bijna de helft van alle BYD’s samen.