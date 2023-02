TEST Waarom de BYD Atto 3 geen koopje, maar wel een goede koop is

Toen de uiteindelijke prijs van de elektrische BYD Atto 3 een stuk hoger bleek dan eerst aangegeven, schrokken we even. Bij nader inzien onterecht, want de Chinese suv biedt veel waar voor zijn geld.



‘BYD Design’ vermelden de aluminiumkleurige badges op de voorschermen van de Atto 3 trots. Maar om nu te zeggen dat we steil achterovervallen van het exterieurontwerp - mwah. Het is een keurige auto, die ook zou kunnen doorgaan voor een product van de Volkswagen-groep of van een willekeurige Aziatische fabrikant. Even afgezien van de lange merknaam dan, die boven de trendy achterlichten is uitgeschreven. En profil doen de gordellijn oploopt en zilverkleurige C-stijl, denken aan de Volkswagen ID.3.



Wulpse vormen binnen in de BYD Atto 3



Vanbinnen oogt de BYD Atto 3 allerminst anoniem. Daar is het een bacchanaal van wulpse vormen en geinige details. In bloemrijke taal vertelt BYD dat de inspiratie voor het ontwerp uit de sportschool komt. Met enige fantasie herkennen we inderdaad elementen van halters, hardloopbanen en spierbundels.



Maar bij het tekenen van de portiervakken had de ontwerper waarschijnlijk een sportdrankje te veel op. De sportschool in zijn hoofd werd ineens een muziekschool en zo zette hij gitaarvormen en de rode ‘snaren’ op papier. Wij vinden de bijzondere vormen in het donkerblauw en lichtgrijs met rode accenten leuk, zeker omdat het gros van de oppervlakken lekker zacht aanvoelt. Dat anderen het interieur met een zuur gezicht ‘nogal smaakgevoelig’ noemen, begrijpen we ook.

Wat is de actieradius van de BYD Atto 3?



De specificaties van de Atto 3 zijn in lijn met het exterieurdesign: keurig, zonder uitspattingen. De accucapaciteit van ruim 60 kWh netto levert een WLTP-actieradius op van 420 kilometer. Daarmee schaart de Atto 3 zich keurig tussen de Volkswagen ID.3 met 58 kWh en de Kia Niro EV (64,8 kWh). In de praktijk blijkt het iets minder, maar dat is niet uitzonderlijk, zeker niet bij winterse temperaturen.

BYD: brandveilige accu's zonder kobalt



Waar de BYD zich wel mee onderscheidt, is het type accu. Het merk zelf spreekt van de Blade Battery. Behalve de plattere bouwwijze, heeft hij nog twee voordelen: hij is nauwelijks brandgevoelig en bevat geen kobalt. Dat laatste is fijn omdat kobalt doorgaans onder mensonterende omstandigheden gedolven wordt.



Snelladen Atto 3 valt tegen



Helaas bekroont BYD dit staaltje vernieuwende techniek niet met een grens­verleggende snellaadcapaciteit. Bij 88 kW is het afgelopen. Dat doet de Volkswagen ID.3 (125 kW) beter. De 204 pk sterke Atto 3 zet er wel prima prestaties tegenover. Hij heeft een topsnelheid van 160 km/h en sprint in 7,2 tellen naar 100 km/h. Overigens is het keurige voorwielaangedreven suv’tje de eerste meters véél sneller dan die nul-tot-honderdtijd ­suggereert. Dat merkte ook de bestuurder van een Audi A7 Quattro die zich met knallende uitlaten naast ons bij het stoplicht had geposteerd … Eerlijk is eerlijk, we hadden wel de sportmodus geselecteerd, maar de Audi-piloot moest van 0 tot 50 km/h tandenknarsend in het asfalt bijten.



Opvallend zacht geveerd



Met ‘Snelle stoplichtsprints’ hebben we trouwens meteen het enige hoofdstuk in het boek Sportief rijden in de Atto 3 achter de rug. Verder is de auto nadrukkelijk op comfort afgestemd. Het onderstel is mooi stil, en onder de meeste omstandigheden opvallend zacht. Alleen als je over korte, intens gemene hobbels rijdt, is de achteras een beetje springerig. Het stuurgevoel van de BYD is vrij wazig, maar tegelijkertijd direct. Hierdoor ben je in het begin licht zwalkend onderweg en tikt het zoemertje van de rijstrookassistent je herhaaldelijk op de vingers.

Zitcomfort BYD Atto 3



De elektrisch te verstellen stoelen zien er goed uit, maar op langere afstanden mis je ondersteuning van je zitvlak en bovenbenen. Op een kille ochtend blijkt het lastig om de luchtstromen via de fraaie luchtroosters zodanig te richten dat er een optimaal binnenklimaat ontstaat. Daarom willen we onze stramme rug en lamlendige billen troosten met een beetje extra warmte. Dat is niet zo simpel. Vanuit de navigatiestand van het infotainmentscherm lijken aanvankelijk vier handelingen nodig om de stoelverwarming aan te zetten, maar via een sneltoets blijkt het ook in twee stappen te kunnen. Dat blijft er één te veel. Wat is er mis met een simpele knop?



Kantelbaar infotainmentscherm



Helaas is de spraakgestuurde bediening vooralsnog alleen Engelstalig en dan begrijpt het systeem ook nog alleen bepaalde standaardzinnetjes. Als het goed is, komt er binnenkort een update waarna de BYD Atto 3 ook Nederlands verstaat. Comptabiliteit met Android Auto zit eveneens in de pijplijn.



Wat wel direct geleverd wordt, is het kantelbare touchscreen. Eerst denken we: waarom? Toch blijkt deze gadget nut te hebben. In horizontale stand gaan de symbolen linksonder namelijk schuil achter de stuurwielrand en je eigen rechterhand. We merkten het toen we wanhopig op zoek waren naar de wageninstellingen. Op dat moment had de chagrijnige mevrouw die in het dashboard woont, net iets te vaak “You are exceeding the speed limit” geroepen. Daarbij verwarde ze meer dan eens de borden op de parallelweg met die langs de hoofdrijbaan. Bloedirritant, maar het lukte ons niet om haar definitief het zwijgen op te leggen.



Fijne adaptieve cruisecontrol



Tegenover enkele vervelende trekjes, stelt de BYD Atto 3 gelukkig veel goede eigenschappen. Zo is zijn adaptieve cruisecontrol een van de beste die we hebben meegemaakt. Hij laat een relatief korte afstand tot je voorligger toe en gaat niet snel over tot paniekerige remacties. Dat maakt het systeem ook in spitsverkeer bruikbaar. Op donkere binnenwegen werden we dolenthousiast van de grootlichtassistent. We voelden ons bij tijd en wijle net een vuurtorenwachter, zo ver konden we kijken.



Blije achterpassagiers



Tot de rijke uitrusting van de BYD Atto 3 behoort ook een panoramadak. En dat zorgt nu eens niet voor een sterk verminderde hoofdruimte. Zelfs achterpassagiers met een lengte van meer dan 1,90 meter hoeven hun hoofd niet in te trekken. Hun lange benen hoeven ze evenmin af te schroeven, want de wagenvloer is volledig vlak.



“What the frunk!? Jammer dat je de laadkabel verplicht in de kofferbak kwijt moet.”

Geen one pedal driving met de Atto 3



De bagageruimte (440-1438 liter) is oké, maar geeft geen aanleiding tot oohs en aahs. Dat komt ook doordat er onder de laadvloer veel ruimte is vrijgehouden voor de laadkabel en de tas met granny charger (kabel met adapter voor gewoon stopcontact). Voor de facelift zetten we dan ook een frunk met kabelopbergvak op ons verlanglijstje. Daar is boven de elektromotor ruimte zat voor. Een ander verbetervoorstel: maak one pedal driving mogelijk. Met de bliksemschichtknop op de tunnelconsole kun je het regeneratief remmen wel instellen, maar heel sterk remt de auto daarmee niet af. Evenmin laat-ie zich er volledig mee tot stilstand brengen.



Prijzen en levertijd BYD Atto 3



Kijk je puur naar het geldbedrag, dan hoef je bij de prijs van de BYD Atto 3 Comfort (42.998 euro) geen sambal te nemen. Maar gezien de ultracomplete uitrusting - inclusief een warmtepomp - valt de pittigheid mee. Als je per se het extra grote infotainmentscherm (15,6 in plaats van 12,8 inch) en een laadmogelijkheid voor externe apparatuur wenst, dan moet je de Design-versie (44.998) nemen. Behalve de carrosseriekleur (metallic zonder meerprijs) valt er verder niks te kiezen. Daar staat tegenover dat je je BYD Atto 3 binnen een paar weken voor de deur kunt hebben. Maar goed, dat geldt ook voor de MG4 Electric - en die is nóg betaalbaarder.