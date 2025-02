Waarom je met een BYD ATTO 3 (bijna) nooit bij de garage komt

PARTNERBIJDRAGE

Weinig en goedkoop onderhoud is een van de redenen om voor een volledig elektrische auto te kiezen. De BYD ATTO 3 geeft het goede voorbeeld.

Auto’s met een benzine- of dieselmotor hebben om de 15.000 à 20.000 kilometer onderhoud nodig. Kom je daar op jaarbasis niet aan omdat je veel korte ritten maakt? Dan moet je de auto toch nog jaarlijks naar de garage brengen voor een (kleine) servicebeurt. De motorolie en het oliefilter moeten na deze tijd of afstand ververst worden.

Waarom EV’s minder onderhoud nodig hebben

Elektrische auto’s gebruiken geen motorolie. En ze hebben geen koppeling, versnellingsbak of distributieriem. Kortom, er zijn veel minder onderdelen die onderhoud behoeven en de slijtagedelen die er wel zijn, worden in deels minder zwaar belast. Denk bijvoorbeeld aan de remmen, die minder hard slijten dankzij veelvuldig afremmen op de motor.

Een onderhoudsbeurt is evengoed belangrijk. De remmen worden nagekeken, net als de banden en de ophanging. Het interieurfilter wordt vervangen, net als de vloeistoffen. En als de auto niet automatisch al op de nieuwste software draait, dan kunnen ze bij een BYD servicepunt handmatig een update uitvoeren.

BYD ATTO 3 elke 30.000 km of 2 jaar aan de beurt

Met een elektrische auto hoef je dus sowieso minder vaak langs de garage. De ANWB hanteert minimaal 20.000 of één keer per jaar als richtlijn, maar BYD gaat een stap verder. Het merk heeft het onderhoudsinterval van zijn volledig elektrische modellen verruimd van 20.000 kilometer (of 1 jaar) naar 30.000 kilometer (of 2 jaar). Zo straalt BYD vertrouwen uit over de kwaliteit van haar producten. Goed nieuws voor alle Nederlandse eigenaren van de ATTO 3, de populairste EV van het merk

ATTO 3: Profiteer van € 2.950,- voordeel

6 jaar of 150.000 km garantie

BYD verruimde al eerder de garantietermijn van zijn auto's. BYD tilde de termijn van de algemene garantie van vier of vijf jaar naar zes jaar. En het maximaal aantal gereden kilometers werd verhoogd naar 150.000 kilometer (dat was 100.000 of 120.000 kilometer). Daarbovenop biedt het merk acht jaar garantie op het accupakket.

Louwman (bekend van Toyota en Lexus) is het bedrijf achter BYD in Nederland en heeft vestigingen in 11 grote steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Arnhem.