Vergeet dure opties: zo compleet is de BYD ATTO 3 standaard

Partnerbijdrage

Als je eenmaal weet welke nieuwe auto je gaat kopen, heb je nog meer knopen door te hakken. De carrosseriekleur bijvoorbeeld. En vaak moet je een ellenlange optielijst doorspitten. Toch hoeft dat niet altijd.

Je kunt het een beetje vergelijken met het uitkiezen van je vakantie. Als je de bestemming weet, begint het ‘feest’ pas. Welke aanbieder kies je? Met welk vervoermiddel ga je? Wordt het een hotel, een appartement of ga je back to basics en overnacht je in een tent? En wordt het vooral niet te duur?

Met de opties van een nieuwe auto is het net zo. De lijst met mogelijkheden is vaak ontzettend lang. Met gepaste tegenzin ga je lezen, je weet immers dat elk extraatje geld kost. Maar tegelijkertijd wil je niks over het hoofd zien. Afwegen en puzzelen.

BYD ATTO 3: zo compleet is zijn uitrusting

De BYD ATTO 3 bespaart jou tijd en geld. De compacte elektrische SUV is zo compleet uitgerust dat de accessoire-afdeling bijna niets meer kon bedenken om op de optielijst te zetten. In de prijslijst vind je alleen dakdragers, een dakkoffer, luxe velours of rubber vloermatten, een kofferbakmat en all-season banden.

Hoe compleet is de uitrusting van de BYD ATTO 3 dan? We noemen een aantal belangrijke dingen. Zoals de 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel mét stoelverwarming. Ook de passagier zit er dankzij stoelverwarming warmpjes bij en kan zijn stoel op 4 manieren verstellen. Uiteraard elektrisch.

Horizontaal of verticaal

Net als peperdure auto’s zijn de spiegeltjes in de zonneklep verlicht en de sfeerverlichting reageert op de muziek die uit de 8 speakers komt van het multimediascherm met 12,8-inch touchscreen. Of je nu naar een digitale radiozender luistert of naar Spotify. Het scherm kun je trouwens in een verticale of horizontale stand zetten. Apple CarPlay en Android Auto? Check.

BYD ATTO 3 als gezinsauto

Navigatie, draadloze telefoonoplader, software-updates, climate control (ook op afstand te bedienen), spraakbesturing, ontgrendelen zonder sleutel, meerdere rijstanden; het zit er allemaal op. Wat rijhulpsystemen betreft, volstaan we met het noemen van het aantal: het zijn er bijna 30. En wie de BYD ATTO 3 als gezinsauto gaat gebruiken: kinderen smullen van het riante uitzicht naar boven door het grote panoramadak.

Er bestaan automerken die extra geld durven te vragen voor een laadkabel, maar bij de BYD ATTO 3 zijn zowel het laadsnoer als de warmtepomp standaard, zien we op de prijslijst. Zo haal jij de meeste actieradius (tot 420 km WLTP) uit de batterij.



Korting van 2.950 euro

De genoemde uitrusting geldt voor de BYD ATTO 3 Comfort. De prijslijst hiervan beginnen normaal bij 39.690 euro. BYD geeft je tijdelijk echter een korting van 2.950 euro zodat je nu al vanaf 36.740 euro instapt en wegrijdt. Met private lease rijd je de BYD ATTO 3 al vanaf 467 euro per maand.

Louwman (bekend van Toyota en Lexus) is het bedrijf achter BYD in Nederland en heeft vestigingen in 11 grote steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Arnhem.



Profiteer nu van 2.950 euro korting