Kia Niro EV: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

460 kilometer is de officiële actieradius van de Kia Niro EV met 64,8 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Kia e-Niro uit 2018 was in Nederland een super populaire elektrische auto, maar wij hebben hem nooit aan een echte actieradius onderworpen. Dat maken we vandaag goed, door zijn opvolger, de Kia Niro EV, wel uitgebreid aan de tand te voelen. De uitkomst: hij is best zuinig bij 100 km/h.

Als je naar de foto’s van de boordcomputer kijkt (het gemiddelde stroomverbruik staat in het midden), zie je dat we een rondje van 100 kilometer hebben gereden. De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de eventuele invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren. De buitentemperatuur: 17 graden overdag en 12 graden 's avonds.

Kia Niro EV: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Kia Niro EV een gemiddeld stroomverbruik van precies 16,0 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 64,8 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 405 kilometer ver! Kortom, met de nieuwe Niro kun je heel Nederland verkennen, zonder te stressen over opladen.

Klanten voor een Kia Niro EV overwegen waarschijnlijk ook de paar duizend euro duurdere Polestar 2 Standard range Single motor (16,4 kWh/100 km, 372 km) of juist de voordeliger MG ZS EV Long Range (18,6 kWh/100 km, 376 km). Je ziet aan de cijfers tussen haakjes dat de elektrische Niro iets zuiniger is en een circa 30 kilometer grotere actieradius heeft.

Kia Niro EV: actieradius bij 130 km/h

Zolang we ’s avonds nog 130 km/h mogen rijden op sommige plekken, meten we dat stroomverbruik ook. Het is algemeen bekend dat hard rijden veel stroom kost, maar het is altijd weer een verrassing hoe hoog het verbruik uitvalt. In het geval van de Niro EV is dat 24,5 kWh/100 km, wat neerkomt op een 130 km/h-actieradius van 264 kilometer.

Voor de EV-nerds die van de klok zijn: op de foto’s van de boordcomputer zie je dat 130 km/h rijden een tijdswinst van 14 minuten oplevert (t.o.v. 100 km/h rijden). De extra stroom die dat kost (+8,5 kWh/100 km), druk je er met een snellader in 8 minuten weer in. Dat is 6 minuten winst. Dus als je lange vakantieritten door Duitsland maakt, is het tijdsefficiënt om sneller te rijden. Dan negeren we de extra stroomkosten.

Conclusie

De Kia Niro EV is een praktische elektrische gezinsauto met bijpassende actieradius. Als je overdag de snelweg opdraait, kom je 405 kilometer ver. Gooi een paar zuinige stadskilometers in de mix en de officiële actieradius van 460 kilometer is redelijk eenvoudig te evenaren.

Maar dat is nu, in de nazomer. In de winter zal de verwarming harder werken en meer stroom vragen. Elektrische Kia’s laten duidelijk zien hoeveel energie dat kost. Wij waren maar 3 procent kwijt aan verwarming en elektronica, maar dat getal loopt op als het kouder wordt. Bij de Kia EV6 actieradius-test was het 5 graden en ging 11 procent van het energieverbruik naar dergelijke ‘luxezaken’. Hierdoor kom je in de winter minder ver met je EV.