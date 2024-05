Zoveel kost de populairste auto van het moment met private lease

Nieuws

In april was de Kia Niro de meest verkochte auto van Nederland, nog voor de Volvo EX30 en de Tesla Model Y. Maar hoeveel kost het als je de SUV wilt private leasen via onze handige private lease vergelijker?

Een private leasecontract biedt het gemak van het rijden in een nieuwe auto tegen een vast maandelijks bedrag. Dit zorgt voor duidelijkheid in je financiën en neemt bijna alle standaard zorgen over een auto weg. De maandelijkse betaling dekt alle belangrijke kosten, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Jij hoeft alleen nog maar de brandstof of stroom te regelen.

De Kia Niro is verkrijgbaar als hybride, plug-in hybride en volledig elektrische auto. Dit is een van de redenen waarom de SUV zo populair is. Wij zetten de technische specificaties van de HEV, PHEV en EV voor je op een rijtje en benoemen enkele voordelen en nadelen van de auto. De Kia Niro private lease je via Auto Review.

Kia Niro in een notendop

Specificaties

Uitvoering 1.6 GDi Hybrid 1.6 GDi PHEV EV Vermogen (pk) 129 171 204 Koppel (Nm) 265 265 255 Aandrijflijn (brandstof) Hybride Plug-in hybride Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,4 l/100 km 0,8 l/100 km

13,7 kWh/100 km 16,2 kWh/100 km 0-100 sprint (seconden) 10,4 9,6 7,8 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 106 18 0 Accucapaciteit (kWh) 1,3 11,1 64,8 WLTP-actieradius (km) - 65 460 Laadvermogen (kW) - 3,3 11 Snellaadvermogen (kW) - - 100

Pluspunten

+ Als hybride, plug-in hybride en EV verkrijgbaar

+ Been-, hoofd- en bagageruimte is prima in orde

+ Comfortabel geveerd

+ Standaard compleet uitgerust

Minpunten

- EV: snellaadvermogen valt tegen

- Hybrid: voelt relatief traag aan

- Gebruik van hard plastic in interieur



Kia Niro standaarduitrusting

De instapper van de Kia Niro EV heet de Light Edition, de Niro Hybrid private lease je vanaf het DynamicLine-uitrustingsniveau. Deze zijn bijna gelijk, standaard is onder andere:

Adaptieve cruise control met stop&go

Elektrische achterklep

Automatische airconditioning met 2 zones

17 inch lichtmetalen velgen

Parkeersensoren voor, zij en achter en achteruitrijcamera

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Keyless entry en start

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10,3 inch digitaal instrumentarium

Kia Niro private lease

De Kia Niro is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 474,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 12.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Niro private lease prijzen.

De Kia Niro EV is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 479,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Niro EV private lease prijzen.

De Kia Niro Hybrid, PHEV en EV zijn voor een scherpe maandprijs beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever een ander model? Neem dan nog eens een kijkje op onze private lease vergelijker. Hier ontdek je auto’s in allerlei vormen en maten.