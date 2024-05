Dit is een van de goedkoopste en populairste private lease auto’s

Nieuws

Alles wordt duurder, en auto’s zijn absoluut geen uitzondering op de regel. Daarom is het ideaal om te private leasen, zeker wanneer je kan profiteren van een goede deal. Denk bijvoorbeeld aan de Toyota Aygo X, een van de goedkoopste auto's uit de handige private lease vergelijker van Auto Review.



Private lease maakt autorijden overzichtelijk en zorgeloos. Voor een vast maandelijks bedrag kun je in een gloednieuwe auto rijden, zonder je zorgen te maken over bijkomende kosten. Dit maandbedrag dekt essentiële uitgaven zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving, en onderhoud. Het enige wat je nog hoeft te doen is te tanken.

Met 289 euro per maand is de Toyota Aygo X een van de allerscherpste aanbiedingen uit onze private lease vergelijker. We zetten de technische specificaties en de plus- en minpunten voor je op een rijtje. Zo leer jij de auto kennen en weet je of de Aygo X iets voor jou kan zijn. De Toyota Aygo X private lease je via Auto Review.



Toyota Aygo X in een notendop

Specificaties

Vermogen (pk) 72 Koppel (Nm) 93 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint (seconden) 14,9 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 108

Pluspunten

+ Rijke standaard (veiligheids)uitrusting

+ Scherpe prijs: een van de goedkoopste uit de vergelijker

+ Onderscheidend ontwerp

Minpunten

- Interieur oogt enigszins goedkoop

- Instaphoek bij achterportier is erg krap

- Motor wel erg traag





Toyota Aygo X Play

De standaarduitvoering van de Aygo X heet ‘Play’. Deze versie van de stadsauto is al rijk uitgerust met onder andere standaard:

Cruise control

LED-lichten dagrijverlichting

Leren stuurwiel

Achteruitrijcamera

Airconditioning

17 inch stalen velgen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen voor

Remassistent

Botsingswaarschuwing

Lane departure-waarschuwing

9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto

4,2 inch digitaal instrumentarium

Toyota Aygo X private lease

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 289,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding in onze private lease vergelijker. Daar kun je terecht voor auto’s in alle maten en met verschillende aandrijflijnen.