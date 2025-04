Private lease zonder BKR: zo doe je dat

Nieuws

Private lease biedt veel voordelen, maar je zit wel vast aan een langer contract en je wordt daarnaast ingeschreven bij het BKR. Wil jij dat niet? Dan is een auto-abonnement van KINTO misschien wel iets voor jou. Zo rij je een Toyota zonder gedoe.

Wat is een auto abonnement?

Met een auto abonnement van KINTO rijd je zorgeloos. Je kunt in enkele stappen zo in een nieuwe of jonggebruikte auto stappen, en na niet al te lange tijd en zonder al teveel poespas weer stoppen op het abonnement. Dat is het grote verschil tussen een auto abonnement of lease: met eerstgenoemde zit je niet vast aan een langer contract en behoud je dus flexibiliteit. Ook word je niet geregistreerd bij het BKR. Ideaal als je niet zeker weet hoe de toekomst eruitziet of als je niet ergens aan vast wilt zitten voor langere tijd.

Momenteel heeft KINTO vier auto’s in zijn aanbod. We bespreken ze allemaal in een lijstje hieronder.

1. Toyota Aygo X

De goedkoopste auto van het stel is de Toyota Aygo X. Vanaf 399 euro per maand rijd je al in de Japanner. De hatchback is een van de populairste auto’s van Nederland, en dat is niet zonder reden. Wegens zijn compacte formaat is de Aygo X de perfecte stadsauto, al schuwt de auto de snelweg ook niet. Tevens is de Aygo X rijk uitgerust en enorm veilig.

Bekijk de deal bij KINTO



Wil je toch liever private leasen?

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 249,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.

2. Toyota Yaris

De Toyota Yaris is ideaal als stadsauto. Dat komt door zijn compacte formaat, maar ook door door de zuinige hybride aandrijflijn. Daarnaast rijdt de auto ook nog eens heel volwassen. En zoals met elke Toyota: de uitrusting is uitstekend en veiligheid staat hoog in het vaandel.

Bekijk de deal bij KINTO

Wil je toch liever private leasen?

De Toyota Yaris is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 299,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris private lease prijzen.

3. Toyota Yaris Cross

Wil je alle voordelen van de Yaris, maar dan met een hoge zitpositie en wat meer ruimte? Dan is de Yaris Cross perfect voor jou! Je profiteert bijvoorbeeld van de grotere bagageruimte, en ook van wat meer beenruimte. Op die manier is het een ideale compacte gezinsauto.

Bekijk de deal bij KINTO

Wil je toch liever private leasen?

De Toyota Yaris Cross is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 375,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris Cross private lease prijzen.

4. Toyota Corolla Touring Sports

De meeste ruimte vind je echter in de Toyota Corolla Touring Sports. De stationwagon is de perfecte gezinsauto door die ruimte, maar is tevens zuinig door de hybride aandrijflijn. Zo hou je de benzinekosten laag, daar bovenop is de Corolla alles wat je van een Toyota verwacht: veilig, capabel en vooral goed.

Bekijk de deal bij KINTO

Wil je toch liever private leasen?

De Toyota Corolla is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 425,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Corolla private lease prijzen.

Hoe werkt een auto abonnement?

Het proces van een auto abonnement is heel gemakkelijk en verloopt in 7 stappen:

1. Stel je abonnement samen

Je kiest de auto en de looptijd die bij jou past. Daarnaast selecteer je een kilometerbundel en mogelijke extra opties.

2. Vul je basisgegevens in

Je vult enkele gegevens in. Dit is niet zo uitgebreid als bij een leasemaatschappij: enkel je contactgegevens, adres, rijbewijsnummer en enkele betaalgegevens zijn genoeg.

3. Startdatum en bevestigen

Je kiest je startdatum en bevestigt de aanvraag.

4. Persoonscontrole

Daarna volgt een persoonscontrole. Hierbij worden je gegevens gecheckt. Over het algemeen is dit gebeurd binnen 2 werkdagen.

5. Afleverafspraak

Na de goedkeuring word je telefonisch benaderd om een afleverafspraak in te plannen.

6. Borg

Nu de afspraak is gemaakt kan de borg van 500 worden betaald via een meegestuurde link. Deze borg is de garantie.

7. Ophalen

Alles is geregeld! Je kunt de auto op komen halen, of tegen een meerprijs laten bezorgen. Over het algemeen is dit binnen twee weken mogelijk.

Meer vragen over hoe het werkt? Ga naar KINTO voor alle veelgestelde vragen.

Wat zit allemaal in het tarief?

Alles omtrent je abonnement is in te zien in de app, en het tarief is all-in, dus zonder vervelende verrassingen. Standaard zijn:

Reparatie en onderhoud

All-risk verzekering

Wegenbelasting

24/7 pechhulp binnen Europa

Schadeherstel en glasreparatie

Wat is het verschil tussen een auto abonnement en private lease?

Het grote verschil tussen een auto abonnement en private lease is dat het abonnement veel flexibeler is. Wanneer je (even) nergens aan vast wilt zitten is dit dus de ideale optie. Daarnaast word je niet geregistreerd bij het BKR. Het abonnement heeft dus geen invloed op je hypotheek, of op eventuele andere toekomstige leningen.

Wat zijn de voordelen van een auto abonnement?

Het grootste voordeel van een auto abonnement is simpel: het is flexibel. Je kunt al binnen twee weken instappen, de looptijden zijn kort en daarbij tevens maandelijks opzegbaar. Om deze reden wordt het abonnement ook niet geregistreerd bij het BKR. Hierdoor heeft het in de toekomst geen invloed op je hypotheek of andere leningen. Ook is het tarief transparant, er zijn geen verborgen kosten verbonden aan het abonnement.

Private lease vergelijker

Wil je toch liever private leasen? Dat kan! Via de private lease vergelijker van Auto Review vind je de beste leasedeal voor auto’s van alle soorten en maten.

Ga naar de private lease vergelijker