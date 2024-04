Loont plug-in hybride nog zodra wegenbelasting stijgt? Dit zijn de harde cijfers!

Nieuws

Met de aangekondigde verhoging op de wegenbelasting voor plug-in hybrides, is de vraag hoe aantrekkelijk zo’n zuinige PHEV nog is. Wij rekenden het voor je uit.

Als je de officiële specificaties van plug-in hybrides erbij pakt, stuit je op sprookjesachtige verbruikscijfers. Gemiddelden van 1 op 100 of nóg gunstiger, zijn geen uitzondering. Dan moet het met iets meer wegenbelasting toch nog steeds lonen om in zo’n oplaadbare hybride te rijden?

Aan de andere kant laten allerlei studies zien, dat de werkelijkheid er een stuk minder rooskleurig uitziet. Dat is niet de schuld van kwaadwillende autofabrikanten die de kluit willen belazeren. Nee het is een gevolg van de voorgeschreven WLTP-testmethode waarmee het officiële verbruik wordt vastgesteld. Daarbij is het uitgangspunt dat een plug-in hybride 80 procent van de kilometers puur elektrisch rijdt.

Helaas toonden studies van de Universiteit van Graz, de Universiteit van Mannheim en van de Europese Unie aan dat de werkelijkheid er minder rooskleurig uitziet. Zo zou de gemiddelde plug-in hybride maar zo’n 40 procent van de kilometers alleen op de elektromotor rijden. Hierdoor zou het praktijkverbruik veel hoger uitkomen. Ook becijferde de EU dat de CO2-uitstoot tot wel 3,5 keer zo hoog is als aangegeven.



Om uit te vinden of een plug-in hybride ook na de verhoging van de wegenbelasting interessant blijft, zetten we de verbruikscijfers van Kia Niro PHEV op een rijtje. Die vergelijken we met zijn ‘gewone’ hybride-broer, de Kia Niro 1.6 GDi Hybrid en een klassegenoot op benzine: de Skoda Karoq 1.0 TSI (115 pk). Vervolgens tellen we de kosten op bij de volle mep aan wegenbelasting die vanaf 2025 ook voor PHEV's gaan gelden. Daarbij nemen we de huidige tarieven in de provincie Utrecht als uitgangspunt.



Voor alle drie bekijken we de kosten voor stroom/benzine en wegenbelasting. Om te beginnen volgens het (WLTP-)scenario, en dan volgen de verbruikscijfers die wijzelf hebben gemeten en/of die Travelcard registreert. Verder gaan we uit van 15.000 kilometer per jaar, een gemiddelde benzineprijs van 2,10 euro per liter en een stroomprijs van 38 eurocent per kilowattuur.

Plug-in hybride vs. hybride en benzine (WLTP-verbruik)

Kostenpost Kia Niro PHEV Kia Niro HEV Skoda Karoq 1.0 TSI Elektriciteit € 780 - - Benzine € 252 € 1386 € 1827 Wegenbelasting € 984 € 880 € 776 Totaal/jaar € 2016 € 2266 € 2603

Uitgaand van de opgegeven verbruikscijfers ben je met een plug-in hybride op jaarbasis dus 250 tot 587 euro goedkoper uit dan met een vergelijkbare hybride- of benzineauto.



Plug-in hybride vs. hybride en benzine (praktijkcijfers)



Kostenpost Kia Niro PHEV Kia Niro HEV Skoda Karoq 1.0 TSI Elektriciteit € 390 - - Benzine € 1197 € 1733 € 2174 Wegenbelasting € 984 € 880 € 776 Totaal/jaar € 2571 € 2613 € 2950

Ook onder minder gunstige omstandigheden, blijft de plug-in hybride de gunstigste optie als je naar de optelsom van brandstofkosten en wegenbelasting kijkt. Maar de vraag is of je het verschil van 42 euro op jaarbasis ten opzichte van een gewone hybride de moeite van het stekkeren waard vindt. Het verschil in kosten met een benzineauto als de Skoda Karoq is groter, maar evenmin wereldschokkend.

Conclusie

Vind jij het een sport om zo zuinig mogelijk te rijden? Heb je zowel thuis als op je werk toegang tot een laadpaal? Rijd je bovendien zelden meer dan 50 kilometer per rit? Dan is een plug-in hybride nog altijd een slimme keus. Het is zelfs mogelijk dat je dan nog gunstiger uit bent dan volgens het WLTP-scenario.



Vind je stekkeren daarentegen een hoop gedoe en rijd je een paar keer per week het halve land rond? Dan is het maar de vraag of een PHEV voor jou een aantrekkelijk alternatief is.