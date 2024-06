Autoverkopen mei 2024: minder nieuwe auto's verkocht maar EV houdt moedig stand

Nieuws

In mei 2024 werden 28.361 nieuwe auto’s verkocht. Dat betekent een afname van 14 procent ten opzichte van mei 2023. Elektrische auto’s deelden in de malaise, toch was er niet alleen maar slecht nieuws over EV’s.

Dit jaar zijn er volgens de cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC tot nu toe in totaal 158.421 auto’s geregistreerd. Vergeleken met de 160.405 registraties in de eerste vijf maanden van 2023, betekent dat een daling van 1,2%. Dat valt mee, al zijn de cijfers van mei dus minder rooskleurig.



Er werden in mei 2024 exact 9.681 nieuwe EV’s geregistreerd. Dat betekent een daling van 12 procent ten opzichte het aantal registraties in mei 2023 (10.962). Maar wanneer we de cijfers nader bestuderen, blijkt dat het aantal geregistreerde elektrische auto’s in mei dit jaar relatief hoger was dan een jaar geleden. Het marktaandeel van EV's steeg licht van 33,3 naar 34,1 procent.

Marktaandeel EV's verder omhoog?



Het valt niet uit te sluiten dat dit marktaandeel de komende maanden verder gaat stijgen. De kersverse, betaalbare Citroën ë-C3 is binnenkort te bestellen, de nieuwe elektrische Renault 5 zit eraan te komen en met een beetje geluk wordt de nieuwe Tesla Model Y ook nog dit jaar leverbaar. Bovendien zullen veel particulieren nog van de aanschafsubsidie willen profiteren voordat die in 2025 verdwijnt. Als de plannen van het beoogde kabinet tenminste doorgaan.

Top 5 automerken mei 2024

Bij de merken zit de nummer twee, Volvo, marktleider Kia op de hielen. Het gat tussen Volvo en Toyota is veel groter: ruim 900 stuks, wat in marktaandeel een verschil van 3,3 procent betekent. Bij Toyota nam de Aygo X ongeveer een kwart van de verkopen voor zijn rekening. Daarachter vechten BMW en Volkswagen om de vierde plaats, een gevecht dat in mei door BMW werd gewonnen. De BMW iX1 en de X1 zijn het populairst, bij Volkswagen is de Polo de bestseller.



Kia (3328 registraties,11,7% marktaandeel) Volvo (3089 registraties, 10,9% marktaandeel) Toyota (2163 registraties, 7,6% marktaandeel) BMW (1716 registraties, 6,1% marktaandeel) Volks­wagen (1690 registraties, 6% marktaandeel)

Top 5 modellen mei 2024

Bij de modellen ziet de top 3 er nog hetzelfde uit als in april 2024, alleen hebben de Volvo EX30 en de Tesla Model Y stuivertje gewisseld. De verschillen zijn echter klein. In de top 5 is de Kia Picanto de enige echt betaalbare auto.



Kia Niro (1414 registraties, 5% marktaandeel) Tesla Model Y (1126 registraties, 4% marktaandeel) Volvo EX30 (1063 registraties, 3,8% marktaandeel) Volvo XC40/EX40 (869 registraties, 3,1% marktaandeel) Kia Picanto (704 registraties, 2,5% marktaandeel)

Top 5 elektrische auto's mei 2024

Gezien de toplijst van de modellen, is het geheel logisch dat de Tesla Model Y de leiderspositie van de Volvo EX30 heeft overgenomen. De Kia Niro volgt op enige afstand, daarachter hijgt de Tesla Model 3 de Volvo EX40 in de nek.

Tesla Model Y (1126 registraties, 11,6% marktaandeel) Volvo EX30 (1063 registraties, 11% marktaandeel) Kia Niro (711 registraties, 7,3% marktaandeel) Volvo XC40/EX40 (536 registraties, 5,5% marktaandeel) Tesla Model 3 (527 registraties, 5,4% marktaandeel)

Verhoudingen aandrijflijnen mei 2024

Bij de verhoudingen naar aandrijflijn, moeten we een kanttekening maken. ‘Hybride’ staat op nummer één, maar daaronder vallen ook mild hybrides, waarvan de benzinemotor nog altijd het leeuwendeel van alle werk voor zijn rekening neemt. Dan hebben we het bijvoorbeeld over een auto als de nieuwe Suzuki Swift en de Volkswagen Golf 1.5 e-TSI. Zoals eerder al genoemd, is het marktaandeel van volledig elektrische auto’s licht toegenomen. Diesels en lpg-auto’s blijven in Nederland veroordeeld tot een marginale rol.