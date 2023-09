TEST Kia Niro Plug-in Hybrid vs. Niro EV: geven deze 2 voordelen van de PHEV voor jou de doorslag?

De Kia Niro is er in drie smaken – allemaal min of meer geëlektrificeerd. Voor deze vergelijking voelen we de Niro Plug-in Hybrid en de volledig elektrische Niro EV aan de tand.

Met zijn prijs van 44.795 euro komt de basisversie van de volledig elektrische Kia Niro EV nog net in aanmerking voor de aanschafsubsidie van 2950 euro. Als je die hebt geïncasseerd, betaal je netto 41.845 euro. Daarmee is-ie nog maar 1250 euro duurder dan de Kia Niro met plug-in hybride-aandrijflijn (40.595 euro). Tenminste, als je in beide gevallen voor de complete DynamicLine gaat. Tijdelijk biedt Kia de Niro EV ook aan als lager geprijsde Light Edition (39.995 euro).

Voor leaserijders is de volledig elektrische versie waarschijnlijk het meest aantrekkelijk. Maar we kunnen ons voorstellen dat de particuliere autokoper in de keuzestress schiet wanneer hij de prijslijst downloadt. De hoogste tijd voor een vergelijking!

Welke Kia Niro is het snelst?



Laten we om te beginnen de cijfers erbij pakken, om te beginnen met die van de aandrijflijn. De elektrische Niro heeft 204 pk, 21 meer dan het systeemvermogen van de stekkerhybride. Daar staat tegenover dat de plug-in hybride ruim 150 kilo lichter is én meer koppel heeft (265 vs. 255 Nm). Toch sprint de volledig elektrische Niro duidelijk sneller vanuit stilstand naar 100 km/h. Die winst zit hem vooral in de eerste meters. Maar ook onder andere omstandigheden is de elektrische Kia Niro de vlotste. Bovendien voelt hij in bochten zekerder aan en gaat regeneratief remmen mooi gelijkmatig. De Niro PHEV doet dat wat schokkerig.

Elektrische Niro heeft grootste kofferruimte



Waar elektrische auto’s vaak in het nadeel zijn als je ze vergelijkt met een identiek model met verbrandingsmotor, is de kofferruimte. Maar omdat de Niro PHEV niet alleen een viercilinder, maar ook een elektromotor én een hybride-accu meezeult, gaat die vlieger hier niet op. Sterker nog, de EV heeft niet alleen achterin zo’n 130 liter meer stouwvermogen, in de frunk (20 l) kun je ook nog iets kwijt - een laadkabel, bijvoorbeeld. Door het ontbreken van een middentunnel in de elektrische Niro, is de beenruimte voor de achterpassagiers ook beter voor elkaar.



Tent of caravan?

Behalve diverse voordelen, heeft de elektrische Niro ook een nadeel, dat vooral bij veel Nederlandse autokopers zwaar weegt. Met een maximaal trekgewicht van 750 kg is hij niet geschikt om een serieuze aanhanger te trekken. Bij een vouwwagen of een mini-caravan houdt het wel op. De stekkerhybride verdraagt 1300 kg aan de trekhaak - goed voor een flinke sleurhut.



Uitrusting Kia Niro



Beide auto’s zijn uitgevoerd als Dynamic­Line en dat pakket laat maar weinig te wensen over. We noemen automatische klimaatregeling, adaptieve cruisecontrol, een navigatiesysteem en een achteruitrijcamera. Het enige verschil is dat de PHEV op 16-inch lichtmetalen wielen staat, en de EV een maatje groter meekrijgt. Of het aan de grotere wielen ligt of aan een andere afstemming van de schokdempers weten we niet, maar de elektrische Niro verwerkt oneffenheden wat straffer, zonder nadeinen. Hij voelt daardoor rustiger aan, zonder dat het comfort eronder lijdt.

Conclusie

De plug-in hybride Niro heeft slechts twee belangrijke voordelen ten opzichte van zijn EV-broer. Hij heeft op benzine en elektra een veel grotere actieradius (ruim 1000 km) en hij kan een fatsoenlijke caravan trekken. Maar als je met de tent op vakantie gaat en je vindt een bereik van bijna 400 kilometer acceptabel, dan is de volledig elektrische Niro in alle opzichten de betere keus. Hij rijdt fijner, presteert beter, is ruimer en op den duur voordeliger. Alleen zouden we iets meer snellaadvermogen wensen; 72 kW is geen topwaarde.

De complete test, inclusief de tabel met alle cijfers en meetgegevens staat in Auto Review 10/2023. Daarin vind je ook vergelijkingen tussen de Opel Corsa 1.2 Turbo en de Corsa Electric, de Nissan X-Tail en Nissan Ariya en ten slotte de BMW 7-serie (740d) en de BMW i7.