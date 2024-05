Je kon erop wachten: Tesla heeft niet langer de populairste EV van Nederland

Nieuws

De autoverkopen van april 2024 zijn opgeteld en hieruit blijkt dat Tesla niet langer de populairste EV van Nederland heeft. Welk automerk gaat er deze maand met de eer vandoor?



In maart 2024 had Tesla nog de twee populairste EV's van ons land en hiermee ook de twee bestverkochte auto's overall. De Tesla Model Y voerde de verkooplijsten aan met 2386 registraties en werd op de voet gevolgd door de Tesla Model 3, die 1510 keer over de toonbank ging.

Nederlandse verkoopcijfers april 2024



In april 2024 staan de zaken er anders voor en heeft bij Tesla de champagne van Moët & Chandon plaatsgemaakt voor alcoholvrije bubbelsap met een smaakje van de Hema. Een bitter smaakje welteverstaan.

Beide Tesla-modellen zijn ingehaald door de auto waarvan zelfs een blinde aan zag komen dat-ie een succes zou worden, namelijk de nieuwe Volvo EX30, goed voor 1459 registraties. Hiermee is de elektrische SUV voor de eerste keer de populairste EV van Nederland. De Tesla Model Y moet het doen met een tweede plek (1048 registraties). De verkopen van de Model 3 zijn helemaal in een duikvlucht beland (400 stuks).

Of ons commentaar op de knipperlichten van de Tesla Model 3 iets met de teloorgang te maken heeft, kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar het is in ieder geval een reden om de auto aan een uitgebreide proefrit te onderwerpen.



Top 5 populairste EV-modellen april 2024:

Volvo EX30 (1459 registraties, 16,1 procent marktaandeel) Tesla Model Y (1048 registraties, 11,5 procent marktaandeel) Kia Niro (820 registraties, 9,0 procent marktaandeel) Volvo EX40 (588 registraties, 6,5 procent marktaandeel) Tesla Model 3 (400 registraties, 4,4 procent marktaandeel)





Deze auto is het gewildst

Dan de autoverkopen in zijn algemeen. Ging Toyota in maart nog fier aan kop, nu moet het genoegen nemen met een derde plaats (van 3979 naar 2194 registraties). Op één staat nu Kia met 3552 registraties. Het merk mag de Kia Niro op zijn blote knieën danken, want alleen die auto al is goed voor 1693 registraties. Hiermee is het de populairste auto van nu. Maar Kia moet oppassen voor Volvo. Want door het grote succes van de EX30 begint het Zweedse merk behoorlijk in te lopen op Kia. Het verschil zijn slechts 262 auto's.

Top 5 populairste automodellen april 2024:

Kia Niro (1693 registraties, 6 procent marktaandeel) Volvo EX30 (1459 registraties, 5,1 procent marktaandeel) Tesla Model Y (1048 registraties, 3,7 procent marktaandeel) Volvo XC40/EX40 (814 registraties, 2,9 procent marktaandeel) Hyundai Kona (739 registraties, 2,6 procent marktaandeel)



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Top 5 populairste automerken april 2024:

Kia (3552 registraties, 12,5 procent marktaandeel) Volvo (3290 registraties, 11,6 procent marktaandeel) Toyota (2194 registraties, 7,7 procent marktaandeel) Hyundai (1868 registraties, 6,6 procent marktaandeel) Volkswagen (1762 registraties, 6,2 procent marktaandeel)

Meer elektrische auto's



En hoe zit het met de teloorgang van de elektrische auto, zoals je wellicht verwacht op basis van de nieuwsberichten over onduidelijke subsidies, dalende verkopen en capaciteitsproblemen van het stroomnetwerk? Nou, die valt vooralsnog alleszins mee. Sterker nog: er werden in april 9092 EV's op kenteken gezet, een stijging van 9,6 procent in vergelijking met afgelopen maart.

Maar daarmee is elektrisch nog niet de meest verkochte aandrijflijn. Die eer is voor hybride met 12.608 registraties, met een marktaandeel van 44,3 procent.

Nieuwe auto's met 1 koper



Tot slot blijft het altijd leuk om te kijken welke auto's één koper wisten te strikken. Vooral omdat dit niet per definitie betekent dat de auto in kwestie belabberd is, integendeel zelfs. De volgende automodellen werden één keer geregistreerd: