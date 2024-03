TEST - Tesla Model 3: de geluksmomentjes zijn telkens van korte duur

Tests

Wij zijn een beetje verliefd op de vernieuwde Tesla Model 3. Maar de geluksmomentjes zijn telkens van korte duur. Want zodra je van richting gaat veranderen en je merkt dat de knipperlichthendel is verruild voor knoppen op het stuur, is het heel snel uit met de pret.

De meest spraakmakende verandering van de nieuwe Model 3 is de verdwijning van de knipperlichthendel. Je krijgt er twee knoppen op het stuur voor terug. Na 15 keer mis te hebben gegrepen naar een hendel die niet bestaat, begin je heel langzaam te wennen aan de nieuwe manier van werken.

Zolang je rechtdoor rijdt en het stuur in zijn vertrouwde stand staat, lukt het steeds beter om met je linkerduim de juiste knop in te drukken. De bovenste is rechts, de onderste links. Maar richting aangeven bij het verlaten van een rotonde, wanneer het stuur ondersteboven is gedraaid, is simpelweg te veel gevraagd. Je hersenen lopen vast en je vingers raken in de knoop. Met als gevolg dat je soms helemaal geen richting aangeeft.

Het is een flauw grapje dat BMW-rijders hun knipperlichten niet gebruiken, maar dat vooroordeel gaan Model 3-eigenaren straks uit motorische wanhoop over zichzelf afroepen.

Schakelen met het touchscreen

Nu we onze grootste ergernis van ons af hebben geschreven, kunnen we ons focussen op de leuke dingen. De keuzehendel van de automaat is ook verdwenen, maar de nieuwe bediening via het touchscreen werkt verrassend snel en eenvoudig. Je moet links op het scherm een autootje omhoog of omlaag vegen om Drive of Reverse in te schakelen.

Dat klinkt als een suffe gimmick, maar aangezien je wijsvinger toch al getraind is om naar het scherm te reiken, voelt het natuurlijk aan. En bij straatje keren kun je snel schakelen – de auto hoeft niet helemaal tot stilstand te komen.

Stealth Grey en Ultra Red

Aan de buitenkant springen de nieuwe koplampen en achterlichten in het oog. In combinatie met de scherpere carrosserielijnen schuift de nieuwe Model 3 op de schaal van sedan tot sportwagen een stukje naar rechts. De nieuwe carrosserie vermindert ook de luchtweerstand, wat helpt tegen windgeruis. Daarover later meer.

Onze testauto staat op de nieuwe 19-inch Nova-velgen van 1700 euro en die staan ’m goed. Deze stoere grijze lakkleur heet Stealth Grey en kost 2000 euro. Ultra Red – de andere nieuwe kleur – is ook al zo duur. Voor zwarte en blauwe lak betaal je ‘maar’ 1300 euro extra en wit is de standaardkleur.

Lekker stil aan boord

De veranderingen aan de binnenkant van de auto zijn subtieler, maar daarom niet minder welkom. Wij worden blij van de hoogwaardiger materialen, de dunnere rand rondom het touchscreen en van de nieuwe voorstoelen met verwarming én ventilatie.

Bovendien is het lekker stil aan boord en dat is een belangrijke vorm van comfort. Tesla liep de afdichtingen na, investeerde in geluiddempende materialen en plaatste rondom dubbel glas. Het is ook chic dat de passagiers op de achterkant voortaan hun eigen touchscreen met allerlei mogelijkheden hebben. Van de temperatuur regelen tot Netflix kijken en games spelen.

Sportwagengevoel

De fijnste eigenschap van de nieuwe Model 3 is het rijgedrag. Hij betrekt je veel meer bij het autorijden dan bijvoorbeeld een Hyundai Ioniq 6 of Volkswagen ID.7. In bochten is de besturing verslavend direct en communicatief, terwijl je op de snelweg zelden hoeft te corrigeren om rechtdoor te gaan.

Waar je ook rijdt, het onderstel praat honderduit over wat er onder de wielen gebeurt. De Model 3 geeft je een sportwagengevoel, maar is toch zo comfortabel dat je niet hoeft af te zien op klinkers en drempels. Nu was het altijd al een sportief rijdend model, maar Tesla heeft de carrosserie nog stijver gemaakt en de afstelling van de ophanging bijgepunt.

Bij veel elektrische auto’s staan de rijeigenschappen laag op de prioriteitenlijst omdat de focus ligt op het stroomverbruik, het rij­bereik en het snelladen, maar het is verfrissend om te zien dat het ook anders kan.

372 snelwegkilometers

Op die elektrische gebieden had Tesla zijn zaakjes toch al goed voor elkaar. Wij wringen 372 snelwegkilometers uit de standaard batterij van 57 kWh (bruikbare capaciteit). Snelladen is een makkie, mede dankzij het almaar groter groeiende netwerk van Superchargers. Bovendien ben je dankzij de lage stroomprijzen ongeveer de helft goedkoper uit dan bij Fastned of Ionity.

Navigeer je naar zo’n laadstation, dan wordt onderweg de batterij op de juiste temperatuur gebracht zodat je het laadvermogen ziet pieken bij 170 kW. Het accupakket voorbereiden voor snelladen is een functie die Tesla’s al langer hebben, maar andere automerken nu pas implementeren.

Tesla-logica

Als dit jouw eerste Tesla wordt en je komt uit een ‘gewone’ auto, dan moeten we je toch even waarschuwen. De Model 3 heeft nog steeds een leercurve. Je moet uitvogelen hoe alles werkt, van de rare handgrepen tot de uitgebreide menu’s. Er zit zo veel in dat scherm, dat je de tijd moet nemen om de Tesla-logica te doorgronden. Is dat eenmaal gelukt, dan kun je lezen en schrijven met deze auto.

Van alle nieuwe auto’s waarin we de laatste tijd gereden hebben, heeft de Model 3 de makkelijkste manier om het verplichte geluidssignaal uit te schakelen dat klinkt als je te hard rijdt. Op het thuisscherm staat een snelheidscontroleteken en daar hoef je alleen maar op te tikken. Eén handeling en de rust keert terug.

De automerken die jou vragen om twee of drie handelingen uit te voeren, denken bepaald niet mee met de klant. Maar maak niet de fout om te denken dat Tesla alleen maar slimme ideeën heeft. Want als dat zo was, zat de knipperlichthendel nog gewoon waar-ie hoort.

Conclusie

Het weghalen van de knipperlichthendel is een verschrikkelijke misser van Tesla. Het maakt dat ik de nieuwe Model 3 niet blind kan aanraden. En dat terwijl de Model 3 een van de fijnste, leukste en makkelijkste manieren is om elektrisch te rijden. Het lage stroomverbruik en het indrukwekkende Supercharger-netwerk maken het een peulenschil om schootvrij door Europa te rijden.