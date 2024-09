Prijsvergelijking: Renault Symbioz goedkoper dan Toyota C-HR en Kia Niro

Nieuws

Wat voor soort auto is de Renault Symbioz nou precies? Om daar een antwoord op te geven, leggen we zijn prijslijst naast die van zijn hybride cross-over concurrenten.

Renault Symbioz Hybrid

We zijn geneigd te zeggen dat de Symbioz gewoon een lange Renault Captur is, maar waarschijnlijk is dat zo kort door de bocht dat Renault zich geroepen voelt de bekendste executiemachine van Frankrijk weer van stal te halen.

De Symbioz komt in de plaats van de Clio Estate en Megane Estate, wat lijnt met het idee van een Captur met een extra grote kofferbak. De achterkant oogt trouwens chiquer dan die van de Captur en zoals je hieronder ziet, zit de Techno-versie van de Symbioz goed in zijn spullen. En met het Pack Advance (1500 euro) voorzie je hem relatief voordelig van aanvullende luxe­zaken, zoals een elektrische achterklep en stoelverwarming.

Renault Symbioz Hybrid

(full hybrid, 145 pk)

Techno-uitvoering: 36.490 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

18-inch lichtmetaal: standaard

Elektrische achterklep en stoelverwarming: 1500 euro

Draadloze telefoonlader: standaard

Totaalprijs: 37.990 euro

Duurder: Toyota C-HR Hybrid

Ben je gecharmeerd van de scherpe vouwen in het koetswerk van de Symbioz, maar mag het van jou nog wel wat … uitbundiger? De Toyota-dealer ziet je graag verschijnen voor een proefrit met de nieuwe Toyota C-HR. Dankzij een recente prijsverlaging van de C-HR beginnen de prijzen bij 35.995 euro en de versie met luxe op Symbioz-niveau kost 41.795 euro.

Toyota C-HR Hybrid

(full hybrid, 140 pk)

First Edition-uitvoering: 41.795 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

18-inch lichtmetaal: standaard

Elektrische achterklep: standaard

Stoelverwarming: standaard

Draadloze telefoonlader: standaard

Totaalprijs: 41.795 euro

Duurder: Kia Niro Hybrid

Kia werkt niet met allerlei optiepakketten, je moet gewoon de uitvoering van je dromen kopen en klaar is kees. En zo kan het gebeuren dat de betaalbare Kia Niro Hybrid (vanaf 34.495 euro), toch duurder uitvalt dan de Symbioz. Voor de elektrische achterklep en de stoelverwarming upgraden we naar de DynamicPlusLine en dan wijken we uit naar de accessoireprijslijst voor de stoere velgen van 18 inch.

Kia Niro Hybrid

(full hybrid, 141 pk)

DynamicPlusLine-uitvoering: 38.695 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

18-inch lichtmetaal: 1135 euro

Elektrische achterklep: standaard

Stoelverwarming: standaard

Draadloze telefoonlader: standaard

Totaalprijs: 39.830 euro

Goedkoper: Renault Captur Hybrid

Je zoekt een SUV van Renault met een hybride aandrijflijn? Dan kun je ook voor de gefacelifte Renault Captur gaan. Met een vanafprijs van 28.690 euro (TCe 90) lijkt-ie veel goedkoper dan een Symbioz, maar een volwaardige hybride in Techno-outfit moet 33.690 euro opbrengen. En de ene Techno-uitvoering is de andere niet, want bij de Captur is adaptieve cruisecontrol optioneel (400 euro).

Renault Captur Hybrid

(full hybrid, 145 pk)